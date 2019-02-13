Кандидатский рейтинг украинского шоумена Зеленского вырос еще больше

Очередные президентские выборы пройдут на территории Украины 31 марта. Ранее соцгруппа «Рейтинг» сообщила, что Зеленского по состоянию на 4 февраля поддерживали 21,9% респондентов, Тимошенко — 19,2%, Порошенко — 14,8%.

По данным исследования, 20,5% респондентов считают, что на выборах победит Порошенко, Тимошенко — 19,9%, Зеленский — 10,8%. Значительная часть опрошенных — 36,4% — еще не смогли определиться с тем, кто именно станет следующим президентом Украины.