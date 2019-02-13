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Кандидатский рейтинг украинского шоумена Зеленского вырос еще больше 

BFM.RU + ещё 5 5 часов назад
Фото: Facebook © Владимир Зеленский
Рейтинг шоумена и кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского вырос до 23%, рейтинг лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко снизился до 15,7%. Об этом свидетельствуют данные опроса Центра социальных и маркетинговых исследований «Социс», передает РИА Новости.
Очередные президентские выборы пройдут на территории Украины 31 марта. Ранее соцгруппа «Рейтинг» сообщила, что Зеленского по состоянию на 4 февраля поддерживали 21,9% респондентов, Тимошенко — 19,2%, Порошенко — 14,8%.
По данным исследования, 20,5% респондентов считают, что на выборах победит Порошенко, Тимошенко — 19,9%, Зеленский — 10,8%. Значительная часть опрошенных — 36,4% — еще не смогли определиться с тем, кто именно станет следующим президентом Украины.
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В мире , Украина , Юлия Тимошенко , Владимир Зеленский , РИА Новости
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