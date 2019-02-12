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На Украине назвали реальный рейтинг Порошенко 

Lenta.ru + ещё 12 12 февраля 2019
Реальный рейтинг поддержки населением у нынешнего президента Украины Петра Порошенко составляет 5-6 процентов, поэтому у него нет шансов честно победить нас предстоящих выборах. Об этом в интервью «Известиям» рассказал бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.
Он считает, что большинство опросов оплачены самим лидером Украины, а результаты выборов будут подтасованы. По мнению бывшего премьер-министра, присутствие международных наблюдателей не спасет выборы от фальсификаций, так как им не удастся контролировать все избирательные участки.
Азаров отметил, что основная борьба на выборах развернется между Порошенко, у которого есть админресурс и структуры, контролирующие 30 тысяч избирательных участков, лидером «Батькивщины» Юлией Тимошенко и шоуменом Владимиром Зеленским.
Президентские выборы на Украине пройдут 31 марта 2019 года. Большинство украинцев не одобряют деятельность главы государства Петра Порошенко и кабинета министров. В рейтинге возможных кандидатов президент Украины занял лишь четвертую строчку — в его поддержку высказалось 9,4 процента опрошенных.
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Комментарии73
В мире , Видео , Социология , Юлия Тимошенко , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Николай Азаров , газета "Известия"
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