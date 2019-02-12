На Украине назвали реальный рейтинг Порошенко

Он считает, что большинство опросов оплачены самим лидером Украины, а результаты выборов будут подтасованы. По мнению бывшего премьер-министра, присутствие международных наблюдателей не спасет выборы от фальсификаций, так как им не удастся контролировать все избирательные участки.

Азаров отметил, что основная борьба на выборах развернется между Порошенко, у которого есть админресурс и структуры, контролирующие 30 тысяч избирательных участков, лидером «Батькивщины» Юлией Тимошенко и шоуменом Владимиром Зеленским

Президентские выборы на Украине пройдут 31 марта 2019 года. Большинство украинцев не одобряют деятельность главы государства Петра Порошенко и кабинета министров. В рейтинге возможных кандидатов президент Украины занял лишь четвертую строчку — в его поддержку высказалось 9,4 процента опрошенных.