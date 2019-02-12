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Токио требует от Сеула извинений после высказываний об императоре 

Газета.Ru + ещё 11 12 февраля 2019
Фото: Reuters
Японский премьер-министр Синдзо Абэ заявил, что Токио выразил протест Сеулу после "неподобающих" высказываний о принуждении кореянок во время Второй мировой войны к сексуальным связям с военными Японии, передает РИА "Новости".
Как отмечается, глава южнокорейского национального собрания Мун Хи Сан призвал японского императора Акихито извиниться за то, что в указанные период кореянки якобы принуждались к работе в качестве "женщин для утешения".
По словам Абэ, он был удивлен подобным требованием. Уточняется, что японская сторона настаивает на отсутствии доказательств насильственного характера этой работы.
"Вместе с решительным протестом мы требуем извинений и отзыва (этого высказывания. — Газета.Ru", — сказал Абэ.
Ранее сообщалось, что Токио призывают к переговорам с Сеулом о названии Японского моря.
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В мире , Азия , Синдзо Абэ , Газета.Ru , РИА Новости , Сеул , Япония
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