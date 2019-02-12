Токио требует от Сеула извинений после высказываний об императоре

Как отмечается, глава южнокорейского национального собрания Мун Хи Сан призвал японского императора Акихито извиниться за то, что в указанные период кореянки якобы принуждались к работе в качестве "женщин для утешения".

По словам Абэ, он был удивлен подобным требованием. Уточняется, что японская сторона настаивает на отсутствии доказательств насильственного характера этой работы.

"Вместе с решительным протестом мы требуем извинений и отзыва (этого высказывания. — Газета.Ru", — сказал Абэ.

Ранее сообщалось, что Токио призывают к переговорам с Сеулом о названии Японского моря.