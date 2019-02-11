Британский министр обороны выступил с угрозами в адрес России

Министр обороны Соединенного Королевства Гэвин Уильямсон в своей речи, выдержки из которой приводит The Press Association, выступил с угрозами в адрес России

В своей речи Уильямсон обвиняет Россию в провокационных действиях в отношении участников НАТО , передает ТАСС

«Такие действия со стороны России должны дорого обойтись», — говорится в речи Уильямсона.

В материале не уточняется, какие именно провокационные действия, по версии министра обороны Соединенного Королевства, якобы предпринимает Россия, однако в той же речи Уильямсон намерен призвать НАТО повысить свою готовность в свете ситуации с Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Кроме того, в своей речи глава британского министерства обороны призывает Великобританию и ее союзников быть готовыми «использовать жесткую силу для защиты своих интересов» против стран, которые «надсмехаются над международным правом».