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Британский министр обороны выступил с угрозами в адрес России 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 17 1 час назад
Фото: Reuters
Министр обороны Соединенного Королевства Гэвин Уильямсон в своей речи, выдержки из которой приводит The Press Association, выступил с угрозами в адрес России.
В своей речи Уильямсон обвиняет Россию в провокационных действиях в отношении участников НАТО, передает ТАСС.
«Такие действия со стороны России должны дорого обойтись», — говорится в речи Уильямсона.
В материале не уточняется, какие именно провокационные действия, по версии министра обороны Соединенного Королевства, якобы предпринимает Россия, однако в той же речи Уильямсон намерен призвать НАТО повысить свою готовность в свете ситуации с Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Кроме того, в своей речи глава британского министерства обороны призывает Великобританию и ее союзников быть готовыми «использовать жесткую силу для защиты своих интересов» против стран, которые «надсмехаются над международным правом».
«Если просто говорить, и не действовать, то есть риск, что наша страна будет восприниматься не опаснее бумажного тигра», — считает Уильямсон.
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Комментарии5
В мире , Армия , Политика , США , Министерство обороны , НАТО , ИТАР-ТАСС , Великобритания
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