Глава минобороны Британии завил, что Россия должна «платить за провокации»

Великобритания должна быть готова увеличить после Brexit свое глобальное присутствие и использовать жесткую силу, а Россия должна "платить за свои провокации", говорится в выдержках из речи министра обороны страны Гэвина Уильямсона, которые попали в распоряжение агентства Рейтер

"Brexit привел нас к великому моменту в нашей истории. Моменту, когда мы должны усилить свое глобальное присутствие, повысить смертоносность своего оружия и увеличить свой вес", — говорится в тексте, который министр прочтет в понедельник в Лондоне.

Уильямсон также заявил, что границы между миром и войной — "размытые", а Британия и ее союзники должны быть готовы "применить жесткую силу для поддержания своих интересов".

Сообщается, что министр отметит тесные военные связи США и Британии и поддержит призыв президента США к странам НАТО увеличить расходы на оборону, чтобы лучше справляться с тем, что он называет "российской провокацией".

"Россия должна поплатиться за подобные действия", — добавит Уильямсон.