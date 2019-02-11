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Глава минобороны Британии завил, что Россия должна «платить за провокации» 

РИА Новости + ещё 1 27 минут назад
Фото: epa
Великобритания должна быть готова увеличить после Brexit свое глобальное присутствие и использовать жесткую силу, а Россия должна "платить за свои провокации", говорится в выдержках из речи министра обороны страны Гэвина Уильямсона, которые попали в распоряжение агентства Рейтер.
"Brexit привел нас к великому моменту в нашей истории. Моменту, когда мы должны усилить свое глобальное присутствие, повысить смертоносность своего оружия и увеличить свой вес", — говорится в тексте, который министр прочтет в понедельник в Лондоне.
Уильямсон также заявил, что границы между миром и войной — "размытые", а Британия и ее союзники должны быть готовы "применить жесткую силу для поддержания своих интересов".
Сообщается, что министр отметит тесные военные связи США и Британии и поддержит призыв президента США к странам НАТО увеличить расходы на оборону, чтобы лучше справляться с тем, что он называет "российской провокацией".
"Россия должна поплатиться за подобные действия", — добавит Уильямсон.
Великобритания должна покинуть Евросоюз уже 29 марта, однако пока существующий проект соглашения о "разводе" не ратифицирован и не вызывал у британских парламентариев достаточной поддержки. ЕС же со своей стороны отказывается пересматривать проект этого договора. При этом существует возможность отложить дату Brexit.
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Комментарии9
В мире , Европа , Министерство обороны , ЕС , НАТО , Reuters , Великобритания
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