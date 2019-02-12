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Глава МИД Венгрии упрекнул страны Запада в лицемерном отношении к России 

Российская Газета + ещё 30 12 февраля 2019
Госсекретарь США Майкл Помпео находится с первым официальным визитом в Будапеште. В ходе совместной пресс-конференции с главой МИД Венгрии Петером Сийярто, Помпео призвал Будапешт не позволить России создавать напряженность в рядах союзников по НАТО.
В ответ на это заявление Сийярто выразил иную точку зрения. Он назвал критику сотрудничества России и Венгрии лицемерием со стороны стран Запада, которые сами взаимодействуют с РФ в энергетическом секторе, пишет ТАСС. "Огромное лицемерие", — подчеркнул венгерский дипломат.
По данным "Интерфакса", во время встречи Сийярто заявил также, что Венгрия планирует подписать соглашение в сфере обороны с США и ведет переговоры о приобретении американского военного оборудования.
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В мире , Видео , Другое , Политика , Петер Сийярто , МИД , НАТО , ИТАР-ТАСС , Будапешт , Венгрия , США
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