Госсекретарь США Майкл Помпео находится с первым официальным визитом в Будапеште. В ходе совместной пресс-конференции с главой МИД Венгрии Петером Сийярто, Помпео призвал Будапешт не позволить России создавать напряженность в рядах союзников по НАТО.
В ответ на это заявление Сийярто выразил иную точку зрения. Он назвал критику сотрудничества России и Венгрии лицемерием со стороны стран Запада, которые сами взаимодействуют с РФ в энергетическом секторе, пишет ТАСС. "Огромное лицемерие", — подчеркнул венгерский дипломат.
По данным "Интерфакса", во время встречи Сийярто заявил также, что Венгрия планирует подписать соглашение в сфере обороны с США и ведет переговоры о приобретении американского военного оборудования.