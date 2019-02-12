Глава МИД Венгрии упрекнул страны Запада в лицемерном отношении к России

В ответ на это заявление Сийярто выразил иную точку зрения. Он назвал критику сотрудничества России и Венгрии лицемерием со стороны стран Запада, которые сами взаимодействуют с РФ в энергетическом секторе, пишет ТАСС . "Огромное лицемерие", — подчеркнул венгерский дипломат.

По данным "Интерфакса", во время встречи Сийярто заявил также, что Венгрия планирует подписать соглашение в сфере обороны с США и ведет переговоры о приобретении американского военного оборудования.