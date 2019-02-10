Иран предложил Ливану военную поддержку

Иран выразил готовность предоставить военную поддержку Ливану , такое предложение во время визита в Бейрут озвучил иранский министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф.

«Мы всегда готовы (поддержать Ливан в военном отношении), и мы неоднократно заявляли об этом. Эта тенденция существует в Иране, но мы ждём соответствующего желания на ливанской стороне», — приводит слова Зарифа Haaretz.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео призвал к более жёстким ограничениям против Ирана для сдерживания его ракетной программы.