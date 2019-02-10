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Иран предложил Ливану военную поддержку 

RT на русском + ещё 1 1 час назад
Фото: Jerzy Dabrowski/ZUMAPRESS.com globallookpress.com
Иран выразил готовность предоставить военную поддержку Ливану, такое предложение во время визита в Бейрут озвучил иранский министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф.
«Мы всегда готовы (поддержать Ливан в военном отношении), и мы неоднократно заявляли об этом. Эта тенденция существует в Иране, но мы ждём соответствующего желания на ливанской стороне», — приводит слова Зарифа Haaretz.
Ранее госсекретарь США Майк Помпео призвал к более жёстким ограничениям против Ирана для сдерживания его ракетной программы.
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В мире , Ближний Восток , Газета "Гаарец" , Бейрут , Иран , Ливан
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