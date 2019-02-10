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Вице-премьер Италии призвал бороться за отмену антироссийских санкций 

Газета.Ru + ещё 11 2 часа назад
Вице-премьер и министр экономического развития Италии Луиджи Ди Майо заявил, что правительство страны намерено добиться пересмотра антироссийских санкций, передает агентство ANSA.
По его словам, санкции против России наносят ущерб итальянскому бизнесу.
"Против нашумевших антироссийских санкций мы боремся и будем бороться, но не потому, что мы любим русских или американцев. Мы отстаиваем интересы Италии", — заявил Луиджи Ди Майо.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что итальянские сельхозпроизводители потеряли из-за российских контрсанкций €3 млрд
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