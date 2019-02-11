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В Мадриде прошла многотысячная акция протеста против уступок Каталонии 

Газета.Ru + ещё 4 1 час назад
Фото: globallookpress.com
В центре Мадрида прошла многотысячная акция протеста против политики испанского правительства по снижению напряженности в Каталонии. Об этом сообщает "Би-би-си".
По мнению демонстрантов, план премьер-министра Педро Санчеса назначить посредника для переговоров с сепаратистами равносилен измене.
"За единую Испанию! Выборы сейчас!", — под таким лозунгом прошла акция.
Как отмечается, протестующих поддержали консервативная Народная партия, центристская партия "Граждане" и крайне правая партия "Вокс".
Общее количество демонстрантов составило 45 тысяч.
Ранее сообщалось, что лидер Каталонии пообещал "атаковать испанское государство".
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В мире , Европа , Педро Санчес , Каталония , Мадрид
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