В центре Мадрида прошла многотысячная акция протеста против политики испанского правительства по снижению напряженности в Каталонии. Об этом сообщает "Би-би-си".
По мнению демонстрантов, план премьер-министра Педро Санчеса назначить посредника для переговоров с сепаратистами равносилен измене.
"За единую Испанию! Выборы сейчас!", — под таким лозунгом прошла акция.
Как отмечается, протестующих поддержали консервативная Народная партия, центристская партия "Граждане" и крайне правая партия "Вокс".
Общее количество демонстрантов составило 45 тысяч.
Ранее сообщалось, что лидер Каталонии пообещал "атаковать испанское государство".