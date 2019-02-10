Задержанные украинские моряки стали офицерами

Порошенко превратил задержанных в Керченском проливе моряков в офицеров

Президент Украины Петр Порошенко присвоил офицерские звания морякам, которые были задержаны в Керченском проливе. Об этом глава государства написал на своей странице в Facebook

Звания получили 26 выпускников Одесской морской академии, в том числе задержанные в России Богдан Головаш и Владислав Костышин, уточнил Порошенко.

«Их лейтенантские погоны и кортики ждут их дома», — написал он.

Моряков задержали в Керченском проливе к конце ноября 2018 года когда три корабля Военно-морских сил Украины — катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу» — пересекли российскую границу, не реагировали на требования остановиться и начали опасное маневрирование, в связи с чем пограничникам пришлось применить против них силу.