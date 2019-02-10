Британский посол перепутал порноактрису с математиком 

Посол Великобритании в Боснии и Герцеговине Мэтью Филд стал объектом насмешек жителей балканской страны после того, как поздравил Сашу Горанович, которая якобы выиграла медаль на математических соревнованиях в Чикаго, но оказалась всего лишь пародией на порноактрису Сашу Грей.
В своем Twitter он поздравил Сашу Горанович из боснийского города Фочи, которая якобы завоевала медаль на математических соревнованиях в Чикаго. Однако в Сети эта новость сопровождалась фотографией порноактирсы Саши Грей и оказалась шуткой пользователя под именем RUSH, сообщает «Российская газета».
«Это Саша Горанович из Фоче, студентка Электротехнического факультета в Сараево, которая на математической олимпиаде в Чикаго вчера завоевала третье место. О таких девушках, к сожалению, не говорят в новостях», — написал дипломат из Великобритании.
После этого в Сети начали откровенно смеяться над Филдом и его «отличницей студенткой», чьи «достижения и наглядные пособия» можно найти в магазинах для взрослых.
Англичанин в итоге стер сообщение и оправдался тем, что стал «заложником боснийского юмора».
«Однако все-таки я успел уже здесь войти в историю. Сейчас мне известно, что мой Twitter читают. И это уже что-то. Сообщение стерто. Намерения были добрыми», — заявил Филд.