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Украинский церковный раскол запустил раскол на Афоне 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Несколько монахов второго по значимости на Афоне греческого монастыря Ватопед покинули его после визита делегации новой Православной церкви Украины (ПЦУ). Об этом сообщил «Интерфаксу» источник в Московском патриархате.
По его словам, Ватопед посетил епископ ПЦУ Павел Юристый. После этого семеро русских, украинских и молдавских монахов перешли в русский Свято-Пантелеимонов монастырь. Собеседник агентства отметил, что среди этнических греков, населяющих Ватопед, достаточно много несогласных с позицией руководства монастыря, которое не считает представителей новой украинской церкви раскольниками.
На данный момент из всех поместных православных церквей каноничность ПЦУ признал только Константинопольский патриархат.
Ранее сообщалось, что настоятель Свято-Пантелеимонова монастыря архимандрит Евлогий (Иванов) закрыл ворота перед делегацией украинского епископа и не позволил представителям ПЦУ приложиться к мощам.
ПЦУ была создана из раскольнических церквей Украины в середине декабря на объединительном соборе, инициированном президентом страны Петром Порошенко и Вселенским патриархом Варфоломеем. В начале января в Киев был доставлен томос об автокефалии новой церкви. Структура подчиняется напрямую Константинопольскому патриархату, тогда как каноническая Украинская православная церковь (УПЦ) входила и до сих пор остается под юрисдикцией Московского патриархата. Из-за этого решения Русская православная церковь (РПЦ) разорвала евхаристическое общение с Константинополем.
УПЦ вслед за РПЦ отказалась признавать итоги объединительного собора. Представители церкви регулярно сообщают о нападениях радикалов на храмы и случаях захвата приходов, при том, что в ПЦУ заверяли, что никого не будут принуждать войти в ее состав силой. По официальным канонической религиозной структуры, на данный момент в новую церковь перешли 30 приходов, еще 45 было захвачено, на 120 храмов оказывалось давление.
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В мире , Европа , Петр Порошенко , РПЦ
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