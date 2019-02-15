Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что глава венесуэльского МИДа Хорхе Арреаса дважды тайно встречался в Нью-Йорке со спецпредставителем США по Венесуэле Эллиотом Абрамсом, передает Associated Press.
Как отмечается, вторая из двух встреч состоялась 11 февраля — спустя четыре дня после того, как Абрамс заявил, что "время для диалога с Мадуро давно прошло", а администрация президента США Дональда Трампа публично поддержала попытку свергнуть Мадуро.
Президент Венесуэлы рассказал, что Арреаса в ходе переговоров в Нью-Йорке пригласил Абрамса "приватно, публично или тайно" нанести визит в латиноамериканскую страну.
"Если он хочет встретиться, пусть просто скажет мне, когда, где и как, и я буду там", — заявил Мадуро.
Также лидер Венесуэлы в очередной раз подчеркнул, что не намерен отказываться от власти.
Ранее Абрамс не исключил введение санкций по "закону Магнитского" против официальных лиц Венесуэлы.