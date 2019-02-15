Мадуро рассказал о тайных встречах главы МИД со спецпредставителем США

Как отмечается, вторая из двух встреч состоялась 11 февраля — спустя четыре дня после того, как Абрамс заявил, что "время для диалога с Мадуро давно прошло", а администрация президента США Дональда Трампа публично поддержала попытку свергнуть Мадуро.

Президент Венесуэлы рассказал, что Арреаса в ходе переговоров в Нью-Йорке пригласил Абрамса "приватно, публично или тайно" нанести визит в латиноамериканскую страну.

"Если он хочет встретиться, пусть просто скажет мне, когда, где и как, и я буду там", — заявил Мадуро.

Также лидер Венесуэлы в очередной раз подчеркнул, что не намерен отказываться от власти.

Ранее Абрамс не исключил введение санкций по "закону Магнитского" против официальных лиц Венесуэлы.