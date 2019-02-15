Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Мадуро рассказал о тайных встречах главы МИД со спецпредставителем США 

Газета.Ru + ещё 24 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что глава венесуэльского МИДа Хорхе Арреаса дважды тайно встречался в Нью-Йорке со спецпредставителем США по Венесуэле Эллиотом Абрамсом, передает Associated Press.
Как отмечается, вторая из двух встреч состоялась 11 февраля — спустя четыре дня после того, как Абрамс заявил, что "время для диалога с Мадуро давно прошло", а администрация президента США Дональда Трампа публично поддержала попытку свергнуть Мадуро.
Президент Венесуэлы рассказал, что Арреаса в ходе переговоров в Нью-Йорке пригласил Абрамса "приватно, публично или тайно" нанести визит в латиноамериканскую страну.
"Если он хочет встретиться, пусть просто скажет мне, когда, где и как, и я буду там", — заявил Мадуро.
Также лидер Венесуэлы в очередной раз подчеркнул, что не намерен отказываться от власти.
Ранее Абрамс не исключил введение санкций по "закону Магнитского" против официальных лиц Венесуэлы.
Газета.Ru: последние новости
Саакашвили предрек конец Украины в случае победы Порошенко WP: Трамп объяснил, почему первый за 120 лет президент США обходится без собаки Мэй намерена продолжить переговоры по Brexit после новой неудачи
Комментарии1
В мире , Латинская Америка , Эллиот Абрамс , Николас Мадуро , Дональд Трамп , МИД , Администрация США , Associated Press , Венесуэла
Читайте также
Видео
Песков объяснил шутки Путина в адрес Минниханова
Политика Армия
Исчезновение Ротару взволновало россиян
Шоу-бизнес
В деле Арашуковых появился таинственный генерал
Происшествия
Бер сообщил о еще одном мошенничестве Друзя
Шоу-бизнес
Путин взялся за криминальных авторитетов
Криминал Происшествия
На встрече Путина и Роухани возникли проблемы
Политика
Украинцы бредят о вмешательстве Путина в выборы
В мире Украина
Эрдоган опоздал на встречу с Путиным
Политика В мире
«Что? Где? Почем?»: по каким правилам играют знатоки
Общество Статьи
Путин встретился с Эрдоганом
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение