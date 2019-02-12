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Италия потребовала проведения новых президентских выборов в Венесуэле 

РИА Новости + ещё 14 12 февраля 2019
Фото: Reuters
Италия требует проведения новых президентских выборов в Венесуэле в кратчайшие сроки, заявил глава итальянского МИД Энцо Моаверо Миланези.
"Правительство считает, что президентские выборы, прошедшие в мае прошлого года, должны быть подтверждены в принципах корректности, законности и равенства и таким образом не отвечают демократической легитимности. Как следствие, правительство твердо требует проведения нового голосования в наиболее короткие сроки. Это должны быть прозрачные, свободные и заслуживающие доверия выборы, которые должны пройти в условиях полной демократии и справедливости со всеми гарантиями международного сообщества", — заявил министр, выступая в связи с ситуацией в Венесуэле в нижней палате итальянского парламента.
Ранее Италия в рамках ЕС заняла нейтральную позицию по Венесуэле, выступив против поспешного признания спикера венесуэльского парламента Хуана Гуаидо временным главой государства.
По словам Моаверо Миланези, Италия осуждает насилие и нарушение прав человека в ходе протестов в Венесуэле и выражает озабоченность из-за гуманитарной ситуации в стране, в связи с чем направила туда помощь объемом в два миллиона евро.
Спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо 23 января объявил себя временным главой государства на период действия временного правительства. США и ряд других стран заявили о признании Гуаидо и потребовали от венесуэльского президента Николаса Мадуро, избрание которого они не считают законным, не допустить силовых действий против оппозиции. Мадуро объявил себя конституционным президентом, а главу оппозиционного парламента назвал "марионеткой США". Россия, Китай и ряд других стран поддержали Николаса Мадуро как легитимного президента Венесуэлы.
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В мире , Конфликты , Латинская Америка , США , Николас Мадуро , МИД , ЕС , Венесуэла , Италия
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