Тимошенко рассказала о провокации СБУ на своём мероприятии

Об этом она написала на своей странице в Facebook

По её словам, произошедшее напрямую связано с происшествием в городе Белая церковь, когда неизвестные злоумышленники бросили в толпу людей семь дымовых шашек во время её выступления перед избирателями.

«С помощью СБУ власти организовали новую провокацию во время аналогичного мероприятия в Киеве. Наш митинг на Подоле прошёл мирно, конструктивно… Уже по завершении встречи я узнала, что перед митингом полиция задержала нескольких человек. Это было использовано провокаторами с оружием как повод радикализировать ситуацию в отделении полиции», — отметила политик.

Тимошенко указала, что теперь в СБУ пытаются искусственно привязать её встречу с избирателями к «схватке активистов с сотрудниками правоохранительных органов ».

«То, что происходит сейчас — это очередная спецоперация СБУ, организованная по прямому указанию Петра Порошенко», — добавил она.

Ранее Тимошенко назвала регистрацию самовыдвиженца Юрия Тимошенко предвыборной «грязной манипуляцией».