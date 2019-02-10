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Тимошенко рассказала о провокации СБУ на своём мероприятии 

RT на русском 33 минуты назад
Кандидат в президенты Украины и лидер политической партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что сотрудники СБУ устроили провокацию на её мероприятии.
Об этом она написала на своей странице в Facebook.
По её словам, произошедшее напрямую связано с происшествием в городе Белая церковь, когда неизвестные злоумышленники бросили в толпу людей семь дымовых шашек во время её выступления перед избирателями.
На выступлении Тимошенко в толпу бросили дымовые шашки
«С помощью СБУ власти организовали новую провокацию во время аналогичного мероприятия в Киеве. Наш митинг на Подоле прошёл мирно, конструктивно… Уже по завершении встречи я узнала, что перед митингом полиция задержала нескольких человек. Это было использовано провокаторами с оружием как повод радикализировать ситуацию в отделении полиции», — отметила политик.
Тимошенко указала, что теперь в СБУ пытаются искусственно привязать её встречу с избирателями к «схватке активистов с сотрудниками правоохранительных органов».
«То, что происходит сейчас — это очередная спецоперация СБУ, организованная по прямому указанию Петра Порошенко», — добавил она.
Ранее Тимошенко назвала регистрацию самовыдвиженца Юрия Тимошенко предвыборной «грязной манипуляцией».
В январе премьер-министр Украины Николай Азаров в беседе с ФАН оценил шансы Тимошенко победить на президентских выборах.
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В мире , Видео , Украина , Юлия Тимошенко , Петр Порошенко , Николай Азаров , СБУ , МВД
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