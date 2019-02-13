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Генерала СБУ обвинили в причастности к убийству Гандзюк 

РИА Новости + ещё 14 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Председатель Херсонского областного совета Владислав Мангер, которого подозревают в причастности в убийстве советницы мэра Екатерины Гандзюк, обвинил генерала Службы безопасности Украины Даниила Доценко в организации нападения на нее, СБУ отвергает эти обвинения.
Мангер заявил в среду в суде, что организатором убийства является бывший начальник управления СБ Украины в Херсонской области Доценко.
"Я считаю, что Доценко организовал нападение на Гандзюк с целью дискредитации полиции. Но после того, как результатом нападения стали очень тяжелые последствия, произошло физическое уничтожение Екатерины и использование этой трагедии в политических целях", — заявил Мангер, его слова приводит агентство УНИАН.
Служба безопасности Украины отвергает обвинения председателя Херсонского областного совета.
"Заявление Мангера, обоснованно подозреваемого в организации убийства активистки Гандзюк, сделанное во время судебного заседания по избранию ему меры пресечения, вызывает даже не удивление, а возмущение. Оно является абсурдным, беспочвенным и клеветническим. Не исключаю, что его целью была попытка нивелировать тот большой объем доказательной базы, которую против него собрала Служба безопасности", — написала пресс-секретарь ведомства Елена Гитлянская в Facebook.
Гандзюк в июле 2018 года облили кислотой. Через несколько месяцев она скончалась в киевской больнице. Правоохранители расследовали дело о покушении на убийство, однако после ее смерти переквалифицировали на заказное умышленное убийство. Следствие установило всех заказчиков и организаторов убийства Гандзюк. В понедельник генпрокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что в организации убийства подозревают Мангера. По данным пресс-службы облсовета чиновник ушел в отпуск.
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В мире , Украина , Юрий Луценко , СБУ , УНИАН
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