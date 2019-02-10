Аваков заявил, что Украина не заслужила «ристалище политической грязи»

Украины Глава МВД Арсен Аваков призвал кандидатов в президенты страны не размениваться на ненависть и провокации, а показать украинскому народу честные выборы.

Предвыборная кампания на Украине стартовала 31 декабря, кандидаты уже обменялись взаимными обвинениями. Так Юлия Тимошенко обвинила действующего главу государства Петра Порошенко в подкупе избирателей и потребовала от Авакова начать расследование. В свою очередь, председатель фракции "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов заявил, что представители партии Тимошенко начали избирательную кампанию с подкупа избирателей и сбора персональных данных. Позднее национальная полиция Украины открыла уголовное дело по факту заявления Тимошенко.

Еще один кандидат, лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко обвинил начальника Генштаба ВС Виктора Муженко в агитации за Порошенко, что запрещено по украинскому законодательству.

Аваков отметил, что впереди еще 50 дней.

"Соберитесь, господа кандидаты, договоритесь как вести честную конкуренцию и не потерять страну, не разменять все на ненависть и подлые провокации. Ведь это так приятно честно выиграть выборы. Наш народ много страдал и заслужил честные выборы, а не ристалище политической грязи!" — написал Аваков на своей странице в Facebook.

Президентские выборы пройдут на Украине 31 марта. Комиссия завершила прием документов для регистрации кандидатов 3 февраля и 8 февраля объявила полный список кандидатов — на пост президента претендуют 44 человека, это рекордное за всю историю число.