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Аваков заявил, что Украина не заслужила «ристалище политической грязи» 

РИА Новости + ещё 6 39 минут назад
Фото: © РИА Новости / Александр Максименко
Глава МВД Украины Арсен Аваков призвал кандидатов в президенты страны не размениваться на ненависть и провокации, а показать украинскому народу честные выборы.
Предвыборная кампания на Украине стартовала 31 декабря, кандидаты уже обменялись взаимными обвинениями. Так Юлия Тимошенко обвинила действующего главу государства Петра Порошенко в подкупе избирателей и потребовала от Авакова начать расследование. В свою очередь, председатель фракции "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов заявил, что представители партии Тимошенко начали избирательную кампанию с подкупа избирателей и сбора персональных данных. Позднее национальная полиция Украины открыла уголовное дело по факту заявления Тимошенко.
Еще один кандидат, лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко обвинил начальника Генштаба ВС Виктора Муженко в агитации за Порошенко, что запрещено по украинскому законодательству.
Аваков отметил, что впереди еще 50 дней.
"Соберитесь, господа кандидаты, договоритесь как вести честную конкуренцию и не потерять страну, не разменять все на ненависть и подлые провокации. Ведь это так приятно честно выиграть выборы. Наш народ много страдал и заслужил честные выборы, а не ристалище политической грязи!" — написал Аваков на своей странице в Facebook.
Президентские выборы пройдут на Украине 31 марта. Комиссия завершила прием документов для регистрации кандидатов 3 февраля и 8 февраля объявила полный список кандидатов — на пост президента претендуют 44 человека, это рекордное за всю историю число.
Лидером президентского рейтинга, согласно данным соцопросов, на протяжении последних месяцев была глава партии "Батькивщина", кандидат в президенты Юлия Тимошенко, однако в январе шоумен Владимир Зеленский обошел ее в президентской гонке. Рейтинг главы государства Петра Порошенко, по данным опросов, составляет около 14%.
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В мире , Юлия Тимошенко , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Артур Герасимов , Арсен Аваков , Анатолий Гриценко , Генштаб , МВД
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