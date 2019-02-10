Администрация Трампа улучшила позиции минтая из РФ

Администрация американского президента Дональда Трампа упрочила конкурентные преимущества вылавливаемого в России минтая. Он перерабатывается в Китае и экспортируется в США в виде рыбных палочек, которые составляют основу завтраков в американских школах.

По данным телекомпании CNN, почти половина рыбных палочек в американских школьных столовых изготавливается из переработанного российского минтая. Торговая война Вашингтона с Китаем вынуждает теперь американских рыбаков платить дополнительно 25% за поставки данного сорта рыбы в Китай, а российский минтай был исключён из списка товаров, облагаемых повышенными пошлинами.

Ранее News.ru писал, что президент США Дональд Трамп заявил о спасении американской экономики от краха во время своего правления.

«У нас великая экономика, несмотря на администрацию Обамы, все её правила и ограничения», — написал Трамп в Twitter.

Он призвал также не позволять демократам «одурачивать» себя.