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Администрация Трампа улучшила позиции минтая из РФ 

News.ru + ещё 5 3 часа назад
Фото: Steven J. Kazlowski/Steve Kazlowski / DanitaDelimont/Global Look Press
Администрация американского президента Дональда Трампа упрочила конкурентные преимущества вылавливаемого в России минтая. Он перерабатывается в Китае и экспортируется в США в виде рыбных палочек, которые составляют основу завтраков в американских школах.
По данным телекомпании CNN, почти половина рыбных палочек в американских школьных столовых изготавливается из переработанного российского минтая. Торговая война Вашингтона с Китаем вынуждает теперь американских рыбаков платить дополнительно 25% за поставки данного сорта рыбы в Китай, а российский минтай был исключён из списка товаров, облагаемых повышенными пошлинами.
Ранее News.ru писал, что президент США Дональд Трамп заявил о спасении американской экономики от краха во время своего правления.
«У нас великая экономика, несмотря на администрацию Обамы, все её правила и ограничения», — написал Трамп в Twitter.
Он призвал также не позволять демократам «одурачивать» себя.
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Комментарии5
В мире , США , Дональд Трамп , Администрация США , Китай
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