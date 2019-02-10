Введение санкций против России неэффективно, считает Медведчук

Применение санкций против России неэффективно, вместо этого необходимо договариваться по ситуации с инцидентом в Керченском проливе, считает председатель политсовета "Оппозиционной платформы — За жизнь" Виктор Медведчук

Ранее страны G7 и Евросоюз выступили с заявлениями по поводу инцидента в Черном море, при этом никаких решений о новых санкциях против РФ, о которых просил Киев, не принято. ЕС призвал обе стороны снизить эскалацию и проявлять максимальную сдержанность.

"Сегодня говорят, что надо усилить санкции по Керчи, по морякам, что мы должны заставить… Кого? Россию заставить? Это наоборот контрпродуктивно в том контексте, что чем больше мы говорим о санкциях, что кто-то эти санкции принимает, загоняя в угол Россию и ее руководство, тем больше, тем активнее будет сопротивление всему этому", — сказал Медведчук в эфире телеканала "112 Украина" в субботу.

По его словам, вместо применения санкций против РФ "необходимо договариваться".

Инцидент в Черном море произошел 25 ноября: три корабля ВМС Украины нарушили границу России и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Как впоследствии заявляли российские пограничники, они опасно маневрировали, не реагировали на требование остановиться и в итоге были задержаны, а моряки — арестованы. Всем 24 украинцам ФСБ предъявила обвинение в незаконном пересечении границы России.