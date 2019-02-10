97-летний муж Елизаветы II отказался водить машину и отдал права

97-летний супруг королевы Великобритании Елизаветы II , герцог Эдинбургский Филипп добровольно отказался от водительского удостоверения. Об этом пишет The Sun со ссылкой на Букингемский дворец.

Член монаршей семьи пошел на это после того, как попал в аварию в январе в графстве Норфолк . Тогда его Land Rover, выезжая с проселочной дороги на главную, столкнулся на перекрестке с другим автомобилем и перевернулся. Принц не пострадал, и уже через неделю его снова заметили за рулем.

Второй участник ДТП, 46-летняя британка Эмма Фейруэзер, отреагировала на поступок Филиппа, заявив, что отныне «на дорогах стало безопаснее». В результате аварии она получила перелом запястья, врачи установили ей титановую пластину. Она добавила, что принц «мог бы сдать права и пораньше», однако она понимает, насколько тяжело ему дался этот шаг.

Ранее сообщалось, что извинения женщине вместо супруга принесла сама Елизавета II. Позднее Филипп извинился в письменном виде.