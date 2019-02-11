В США пригрозили Трампу тюрьмой

Сенатор-демократ от штата Массачусетс Элизабет Уоррен обвинила американского лидера в расизме.

Президента США Дональда Трампа могут заключить под стражу до следующих выборов главы государства, которые состоятся в 2020 году. Такое мнение высказала сенатор-демократ от штата Массачусетс и кандидат на пост американского лидера Элизабет Уоррен.

«Когда мы подойдем к 2020 году, Дональд Трамп может даже уже не быть президентом. В действительности, он может даже не быть на свободе», — приводит телеканал CNN слова Уоррен.

Сенатор добавила, что каждый день действующий президент США публикует расистские или разжигающие ненависть твиты, а также что-то «темное и уродливое». Кроме того, Уоррен призвала журналистов и других кандидатов на пост главы Соединенных Штатов «не попадать в ловушку» и не обращать внимание на каждое действие Трампа.