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В США пригрозили Трампу тюрьмой 

ТК «Звезда» + ещё 17 3 часа назад
Фото: globallookpress.com
Сенатор-демократ от штата Массачусетс Элизабет Уоррен обвинила американского лидера в расизме.
Президента США Дональда Трампа могут заключить под стражу до следующих выборов главы государства, которые состоятся в 2020 году. Такое мнение высказала сенатор-демократ от штата Массачусетс и кандидат на пост американского лидера Элизабет Уоррен.
«Когда мы подойдем к 2020 году, Дональд Трамп может даже уже не быть президентом. В действительности, он может даже не быть на свободе», — приводит телеканал CNN слова Уоррен.
Сенатор добавила, что каждый день действующий президент США публикует расистские или разжигающие ненависть твиты, а также что-то «темное и уродливое». Кроме того, Уоррен призвала журналистов и других кандидатов на пост главы Соединенных Штатов «не попадать в ловушку» и не обращать внимание на каждое действие Трампа.
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