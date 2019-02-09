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Раскольники захватили храм УПЦ в Тернопольской области 

News.ru 1 час назад
Фото: Сергей Булкин/News.ru
Сторонники новой Православной церкви Украины при содействии местных властей заняли храм Успения Пресвятой Богородицы в селе Онишковцы Тернопольской области, срезав там замки. По словам священника местной епархии Михаила Костюка, община села решила перейти в ПЦУ.
«Все так быстро произошло, прихожане и священник даже не успели прийти. Я сразу позвонил начальнику полиции, но он заявил, что «мы не имеем права вмешиваться, в их документы, мы только наблюдаем, чтобы не было драки, все вопросы в облгосадминистрацию». Нам же никакой информации и документов в районе не предоставляли», — говорится в сообщении информационно-просветительского отдела Украинской православной церкви.
Ранее News.ru писал о том, что епископ Одесский Павел совершил Божественную литургию в афонском монастыре Пантократор. Это первое богослужение на Афоне, проведённое представителем новой украинской церкви.
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В мире , Происшествия , Украина , РПЦ
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