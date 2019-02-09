На Украине пожаловались на отток летчиков в Россию

Кадры бегут с Украины . Как рассказал экс-министр транспорта и связи страны Евгений Червоненко, украинских летчиков-испытателей с удовольствием нанимают на работу в Россию . Судя по тому, как увеличились валютные переводы украинцев на родину, уезжают из страны и другие специалисты. Все дело в зарплатах: Украина сейчас «наибеднейшая» страна Европы.

Бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко рассказал об оттоке квалифицированных украинских специалистов в Россию. По его словам, украинских летчиков-испытателей «с удовольствием» нанимают в России. Об этом он заявил телеканалу NewsOne.

Как сообщил Червоненко, в России летчикам предоставляют гражданство и работу.

Он подчеркнул, что отток украинских специалистов связан с «неудовлетворительным» состоянием экономики Украины. В частности, на Украине льгот у летчиков-испытателей нет — до сих пор не утверждено звание «Заслуженный летчик-испытатель Украины», нет льгот по пенсиям.

«Средняя пенсия летчика-испытателя — десять тысяч гривен (около 24,5 тысячи рублей. —«Газета.Ru»). Это при том, что наши испытатели — авторы огромных мировых рекордов», — заявил Червоненко.

В России пенсия таких специалистов составляет около $5 тысяч, отметил он.

Как заявил ранее экс— глава украинского бюро Интерпола Кирилл Куликов в эфире канала «Наш», Украина лишилась огромного числа работников военно-промышленного комплекса, которые уезжают в Россию и другие страны СНГ.

«Люди, которые были конструкторами бэтээров, переехали в Россию. Человек, который был конструктором самолетов, переехал в Казахстан и так далее, так далее, так далее», — отмечал он.

Данные по валютным переводам украинцев на родину подтверждают отток кадров из Украины.

Так, в январе в Национальном банке Украины озвучили данные по валютным переводам в страну.

Размер валютных переводов украинцев в 2018 году составил приблизительно $11 млрд При этом в 2017 году размер частных денежных переводов в Украину был меньше — $9,3 млрд

По словам экспертов, благодаря переводам украинцев на родину в прошлом году даже укрепился курс гривны.

В Нацбанке Украины отмечают, что размеры валютных переводов в Украину возрастут в 2019 году — ожидается увеличение прибыли украинцев, трудящихся за границей.

«Учитывая тенденции, которые происходят, а именно выравнивание уровней зарплат в Украине, восстановление экономического роста, а также переизбыток рынков наших ближайших соседей трудовыми ресурсами, мы ожидаем замедления тенденций трудовой миграции», — заявляла заместительница главы НБУ Екатерина Рожкова на пресс-брифинге.

Позитивно смотри в будущее страны и президент Украины Петр Порошенко . По его мнению, на данный момент есть основания для оптимистического прогноза на будущее.

«Мы не просто выжили, а мы возобновили производство, ориентируясь на европейские и мировые рынки. И сегодня создали мощный фундамент для того, чтобы обеспечить благосостояние граждан», — сказал он.

По словам Порошенко, макроэкономические данные демонстрируют, что «худшее уже позади».

При этом в бедности украинцев он обвинил Россию. По словам Порошенко, на низкий уровень благосостояния граждан повлияло то, что Россия «в один миг» закрыла рынки для украинских товаров. Об этом он сказал в эфире ICTV.

«Представьте себе, как в один день США закрывают рынки для товаров из Канады, как бы упала канадская экономика», — сказал Порошенко.

В России рассчитывали на то, что остановится производство и миллионы безработных украинцев помогут сменить в стране власть, полагает украинский президент. Однако украинские власти нашли выход в виде зоны свободной торговли. В результате украинские товары вышли на рынок ЕС , указывает Порошенко.

Также, по его словам, Украина решила вопрос с поставками природного газа из Европы, когда Россия прекратила поставлять газ.

Между тем не все согласны с заявлениями о восстановлении экономики Украины.

Так, депутат Верховной рады Дмитрий Добродомов недавно заявил, что за последние 27 лет Украина превратилась в «наибеднейшую» страну в Европе.

По его мнению, данная ситуация будет сохраняться, если в стране продолжат «тасовать в колоде всех тех политиков», которые считают, что деньги «делают политику», а политика приносит еще больше денег.

«Мы дошли до того, что мы из страны, которая начинала с 91-го года с достаточно модернизированной, достаточно мощной экономикой, превратились через 27 лет в наибеднейшую страну в Европе», — посетовал депутат.

Согласно информации Госслужбы статистики Украины, минимальная зарплата в стране в долларовом эквиваленте остается самой низкой среди стран Европы — около $150.

Украине понадобится от 50 лет до 100 лет, чтобы достичь уровня развития европейских стран, в случае если нынешние темпы экономического роста останутся прежними, следует из февральского отчета Всемирного банка

В исследовании отмечается, что при сегодняшних темпах экономического роста, которые едва превышают 3% в год, для выхода на текущий уровень доходов Германии Украине понадобится почти сотня лет. За 50 лет Украина сможет «дотянуться» до текущего уровня доходов Польши.

По словам старшего экономиста Всемирного банка Карлиса Смитса, данные показатели рассчитаны, исходя из количества лет, необходимых для преодоления разрыва между показателями ВВП на душу населения на Украине и этих странах.

При этом представители Всемирного банка призвали Киев продолжать начатые реформы.