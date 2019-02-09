Доход Порошенко в 2018 году вырос в 80 раз

Действующий президент Украины Петр Порошенко с начала февраля нынешнего года задекларировал 2,17 миллиона долларов доходов, свидетельствуют данные в Едином реестре деклараций лиц, уполномоченных на исполнение государственных функций.

"Президент Петр Порошенко с начала февраля задекларировал 58,5 миллиона гривен (2,17 миллиона долларов) доходов (о прибыли речь не идет)", — передает данные из реестра агентство "Украинские новости".

По информации реестра, 1 февраля Порошенко задекларировал 18,6 миллионов гривен (691,7 тысячи долларов) дивидендов от публичного акционерного общества "Закрытый не диверсифицированный корпоративный инвестиционный фонд "Прайм Эссетс Кэпитал" и 1,1 миллиона гривен (40,9 тысячи долларов) процентов от Международного инвестиционного банка (МИБ).

Седьмого февраля он задекларировал 27,5 миллиона гривен (1,02 миллиона долларов) — возврат Министерством финансов стоимости приобретения облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) — и 300 тысяч гривен (11,15 тысячи долларов) инвестиционной прибыли при погашении ОВГЗ. Восьмого февраля Порошенко задекларировал 11 миллионов гривен (409,07 тысячи долларов) дивидендов от "Прайм Эссетс Кэпитал".

По информации агентства, в январе Порошенко задекларировал 576 миллионов гривен доходов (21,42 миллиона долларов). В то же время, поскольку существенные изменения в имущественном состоянии необходимо задекларировать в десятидневный срок с момента их получения, январские декларации могли относиться как к доходу за 2018, так и за 2019 год.

Полную декларацию о доходах за 2018 год Порошенко обязан подать до 31 марта включительно. Однако согласно задекларированным им в течение 2018 года существенным изменениям в имущественном состоянии, его годовой доход превысит 1,3 миллиарда гривен (48,34 миллиона долларов), что более чем в 80 раз превышает доход за 2017 год, который составил 16,3 миллиона гривен (606,17 тысячи долларов).