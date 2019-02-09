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Трамп похвалился спасением американской экономики 

Газета.Ru 22 минуты назад
Фото: РИА Новости
Президент США Дональд Трамп заявил, что во время его правления американская экономика была спасена от краха. Об этом он написал в твиттере.
По его словам, экономика страны остается сильной, несмотря на политику администрации экс-президента США Барака Обамы.
"Если бы подобное мышление преобладало во время выборов 2016 года, США переживали бы депрессию прямо сейчас!", — подчеркнул Трамп.
Он также призвал не позволять демократам "одурачивать" себя.
Ранее сообщалось, что Трамп допустил превращение КНДР в "экономическую ракету".
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