Украинцы принесли на митинг с Тимошенко ножи и зелёнку

Фото: Jaap Arriens/Global Look Press

Юлии Тимошенко. Полиция Киева задержала участников националистических организаций, которые пришли на Контрактовую площадь столицы, где планировался митинг в поддержку кандидата в президенты Украины Сотрудники правоохранительных органов окружили группу из 10 человек и проводили их в автозак. При обыске у них обнаружили пистолеты, ножи, зелёнку и газовые баллончики. Всех задержанных отвезли в ближайший районный отдел МВД. Как полицейским удалось распознать хулиганов неизвестно, так как они шли без плакатов и флагов. Нацполиция Киева подтвердила информацию. На Контрактовой площади 9 февраля одновременно происходит несколько акции, среди них, встреча с избирателями кандидата на пост президента Украины Юлии Тимошенко и акция «Кто заказал Катю Гандзюк?». Как сообщал News.ru, 9 февраля в Киеве проходит форум «Открытый диалог», где президент Украины Пётр Порошенко представил свою предвыборную программу. Он пообещал прозрачные президентские выборы и подчеркнул, что ему нужна победа, «которую никто не сможет поставить под сомнение».