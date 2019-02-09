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Украинцы принесли на митинг с Тимошенко ножи и зелёнку 

News.ru + ещё 4 24 минуты назад
Фото: Jaap Arriens/Global Look Press
Полиция Киева задержала участников националистических организаций, которые пришли на Контрактовую площадь столицы, где планировался митинг в поддержку кандидата в президенты Украины Юлии Тимошенко.
Сотрудники правоохранительных органов окружили группу из 10 человек и проводили их в автозак. При обыске у них обнаружили пистолеты, ножи, зелёнку и газовые баллончики. Всех задержанных отвезли в ближайший районный отдел МВД. Как полицейским удалось распознать хулиганов неизвестно, так как они шли без плакатов и флагов.
Нацполиция Киева подтвердила информацию. На Контрактовой площади 9 февраля одновременно происходит несколько акции, среди них, встреча с избирателями кандидата на пост президента Украины Юлии Тимошенко и акция «Кто заказал Катю Гандзюк?».
Как сообщал News.ru, 9 февраля в Киеве проходит форум «Открытый диалог», где президент Украины Пётр Порошенко представил свою предвыборную программу. Он пообещал прозрачные президентские выборы и подчеркнул, что ему нужна победа, «которую никто не сможет поставить под сомнение».
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Комментарии
В мире , Украина , Юлия Тимошенко , Петр Порошенко , МВД
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