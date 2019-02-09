Порошенко высказался о гарантиях независимости Украины 

Только членство Украины в составе Европейского союза и Североатлантического альянса сможет гарантировать государственную независимость и безопасность страны, заявил действующий глава украинского государства Петр Порошенко.
«Только полномасштабное и полноправное членство в Европейском союзе и НАТО окончательно и бесповоротно гарантирует нашу государственную независимость, национальную безопасность, свободу и благосостояние», — приводит его слова «Интерфакс — Украина».
Кроме того, по словам Порошенко, присоединение Украины к ЕС и НАТО улучшит инвестиционный климат.
Ранее Порошенко обещал, что Украина в 2024 году подаст заявку на вступление в ЕС, и получит и начнет выполнять план действий по членству в НАТО.
Напомним, Верховная рада Украины в среду окончательно утвердила изменения в конституцию, которыми закрепляется курс на вступление в Европейский союз и Североатлантический альянс. При этом в НАТО отказались отвечать на вопрос о сроках принятия Украины в альянс.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, что одобренные Радой поправки нельзя считать полностью бесполезными, поскольку теперь любому противнику евроатлантической интеграции на Украине могут вменить антиконституционные намерения.