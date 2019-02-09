Порошенко высказался о гарантиях независимости Украины

«Только полномасштабное и полноправное членство в Европейском союзе и НАТО окончательно и бесповоротно гарантирует нашу государственную независимость, национальную безопасность, свободу и благосостояние», — приводит его слова «Интерфакс — Украина».

Кроме того, по словам Порошенко, присоединение Украины к ЕС и НАТО улучшит инвестиционный климат.

Ранее Порошенко обещал, что Украина в 2024 году подаст заявку на вступление в ЕС, и получит и начнет выполнять план действий по членству в НАТО.

Напомним, Верховная рада Украины в среду окончательно утвердила изменения в конституцию, которыми закрепляется курс на вступление в Европейский союз и Североатлантический альянс. При этом в НАТО отказались отвечать на вопрос о сроках принятия Украины в альянс.