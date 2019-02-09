Зеленского обвинили в употреблении наркотиков

Во время перепалки у входа во львовский Дворец культуры ветераны АТО обвинили кандидата в президенты Украины , шоумена Владимира Зеленского в употреблении наркотиков, передает интернет-портал "Буквы".

Отмечается, что Зеленский выразил согласие пройти освидетельствование вместе с обвинителем.

"Вызывайте врача. Львовяне, слава Украине! Спасибо вам за все. Приходите к нам. У нас концерт", — заявил Зеленский.

При этом, по данным портала, пока обвинивший Зеленского в употреблении наркотиков вызывал врача, сам шоумен попытался уйти.