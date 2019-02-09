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Зеленского обвинили в употреблении наркотиков 

Газета.Ru 53 минуты назад
Фото: РИА Новости
Во время перепалки у входа во львовский Дворец культуры ветераны АТО обвинили кандидата в президенты Украины, шоумена Владимира Зеленского в употреблении наркотиков, передает интернет-портал "Буквы".
Отмечается, что Зеленский выразил согласие пройти освидетельствование вместе с обвинителем.
"Вызывайте врача. Львовяне, слава Украине! Спасибо вам за все. Приходите к нам. У нас концерт", — заявил Зеленский.
При этом, по данным портала, пока обвинивший Зеленского в употреблении наркотиков вызывал врача, сам шоумен попытался уйти.
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