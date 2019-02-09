Во время перепалки у входа во львовский Дворец культуры ветераны АТО обвинили кандидата в президенты Украины, шоумена Владимира Зеленского в употреблении наркотиков, передает интернет-портал "Буквы".
Отмечается, что Зеленский выразил согласие пройти освидетельствование вместе с обвинителем.
"Вызывайте врача. Львовяне, слава Украине! Спасибо вам за все. Приходите к нам. У нас концерт", — заявил Зеленский.
При этом, по данным портала, пока обвинивший Зеленского в употреблении наркотиков вызывал врача, сам шоумен попытался уйти.