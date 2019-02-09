Умер украинский журналист Олег Ныпадымка

Скончался известный украинский журналист, основатель популярной газеты "Сегодня" Олег Ныпадымка, сообщили родственники журналиста на его странице в соцсети Facebook.

"Сегодня Олег умер. Время и место похорон пока неизвестно", — написали его родные.

Олег Ныпадымка родился в 1958 году, окончил факультет журналистики Кишиневского госуниверситета. Работал заместителем главного редактора в ряде украинских газет, в частности, "Финансовая Украина", "Всеукраинские ведомости", "Киевские ведомости"

Ныпадымка был первым заместителем главного редактора газеты "Всеукраинские Ведомости". В 1997 году он стал первым главным редактором газеты "Сегодня". При его участии был реализован проект газеты "Новая". В 1998 году признан заслуженным журналистом Украины. В 2002 году он ушел из газеты "Сегодня".