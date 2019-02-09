Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Раскрыта причина слежки Киева за Крымским мостом
Раскрыта причина слежки Киева за Крымским мостом

Умер украинский журналист Олег Ныпадымка 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Фото: Facebook
Скончался известный украинский журналист, основатель популярной газеты "Сегодня" Олег Ныпадымка, сообщили родственники журналиста на его странице в соцсети Facebook.
"Сегодня Олег умер. Время и место похорон пока неизвестно", — написали его родные.
Олег Ныпадымка родился в 1958 году, окончил факультет журналистики Кишиневского госуниверситета. Работал заместителем главного редактора в ряде украинских газет, в частности, "Финансовая Украина", "Всеукраинские ведомости", "Киевские ведомости".
Ныпадымка был первым заместителем главного редактора газеты "Всеукраинские Ведомости". В 1997 году он стал первым главным редактором газеты "Сегодня". При его участии был реализован проект газеты "Новая". В 1998 году признан заслуженным журналистом Украины. В 2002 году он ушел из газеты "Сегодня".
Последние новости
Названа причина смерти Сергея Юрского Шведскую журналистку удивил общественный транспорт в России В Сирии погиб российский военный
В мире , Украина , Киевские ведомости
Читайте также
Видео
Ураган снес самолет с посадочной полосы
Происшествия
Зеленский сцепился с военными во Львове
В мире Армия
«Вам нужно освежиться»: кандидата в президенты облили водой
Украина В мире
Названа причина смерти Юрского
Общество
Эпидемию на Украине признали крупнейшей в Европе
В мире Украина
Кремль предупредил Украину
Политика В мире
Пахнет уголовщиной: Зеленский попал в передрягу
В мире Украина
Мадуро предложили бежать в Россию
США Ближний Восток
Вертолеты Балтфлота отработали «слепую» посадку на корабль
Армия Оружие
Квартира за 18 миллионов: как поделят наследство Юрского
Шоу-бизнес Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение