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Второе представительство ДНР открылось в Вероне 

РИА Новости + ещё 1 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Второе представительство самопровозглашенной Донецкой народной республики в Италии открылось в субботу в Вероне, сообщил РИА Новости его руководитель, президент культурной "Ассоциации Венето-Россия" Палмарино Дзоккателли.
По его словам, центр станет точкой отсчета как для многих русскоговорящих граждан из Донбасса, проживающих на севере Италии, так и послужит тому, чтобы озвучивать позицию ДНР на Апеннинах.
"Мы будем оказывать услуги, касающиеся социальной защиты, оформлению документов. Уже сегодня сюда пришли местные жители родом из Славянска и Луганска", — сказал Дзоккателли.
Первое представительство самопровозглашенной республики в Италии работает в Турине с конца 2016 года. Создатели нового центра договорились с МИД ДНР и своими коллегами из Пьемонта, чтобы открыть "территориальный офис" в соседней области Венето.
Отделение открыто для того, чтобы закрепить дружбу между Венето и Донбассом, возникшую после поездки венецианской делегации Венето в ноябре 2015 в Донецк. Ее участникам удалось "запечатлеть разрушительные последствия войны в сердце Европы, развязанной по явно антироссийским геополитическим причинам украинской армией против пророссийских регионов юго-востока", рассказал глава представительства республики Донбасса.
Центр в Вероне станет шестым представительским центром ДНР в стране. Также в Италии работает представительство другой непризнанной республики Южной Осетии.
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В мире , Европа , МИД , РИА Новости , Верона , Италия
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