Второе представительство ДНР открылось в Вероне

Второе представительство самопровозглашенной Донецкой народной республики в Италии открылось в субботу в Вероне , сообщил РИА Новости его руководитель, президент культурной "Ассоциации Венето-Россия" Палмарино Дзоккателли.

По его словам, центр станет точкой отсчета как для многих русскоговорящих граждан из Донбасса, проживающих на севере Италии, так и послужит тому, чтобы озвучивать позицию ДНР на Апеннинах.

"Мы будем оказывать услуги, касающиеся социальной защиты, оформлению документов. Уже сегодня сюда пришли местные жители родом из Славянска и Луганска", — сказал Дзоккателли.

Первое представительство самопровозглашенной республики в Италии работает в Турине с конца 2016 года. Создатели нового центра договорились с МИД ДНР и своими коллегами из Пьемонта, чтобы открыть "территориальный офис" в соседней области Венето.

Отделение открыто для того, чтобы закрепить дружбу между Венето и Донбассом, возникшую после поездки венецианской делегации Венето в ноябре 2015 в Донецк. Ее участникам удалось "запечатлеть разрушительные последствия войны в сердце Европы, развязанной по явно антироссийским геополитическим причинам украинской армией против пророссийских регионов юго-востока", рассказал глава представительства республики Донбасса.

Центр в Вероне станет шестым представительским центром ДНР в стране. Также в Италии работает представительство другой непризнанной республики Южной Осетии.