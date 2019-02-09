На Украине объяснили указ о границах Донбасса

Подписанный президентом Украины Петром Порошенко указ об определении границ на территории Донбасса необходим для ведения реестра избирателей, сообщили в министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

«Отныне этот указ президента будут использовать органы ведения государственного реестра избирателей во время процедуры изменения места голосования граждан», — говорится в сообщении министерства в Facebook.

В сообщении говорится, что упрощена процедура изменения места голосования для лиц, выехавших с Луганской и Донецкой областей. Так, они могут не прилагать к заявлению документы, подтверждающие необходимость временного изменения места голосования.

В четверг Порошенко подписал указ, в котором утверждаются границы населенных пунктов на территории, контролируемой ополчением Донбасса. К указу прилагается список населенных пунктов и географических координат.