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На Украине объяснили указ о границах Донбасса 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 54 минуты назад
Фото: РИА Новости
Подписанный президентом Украины Петром Порошенко указ об определении границ на территории Донбасса необходим для ведения реестра избирателей, сообщили в министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.
«Отныне этот указ президента будут использовать органы ведения государственного реестра избирателей во время процедуры изменения места голосования граждан», — говорится в сообщении министерства в Facebook.
В сообщении говорится, что упрощена процедура изменения места голосования для лиц, выехавших с Луганской и Донецкой областей. Так, они могут не прилагать к заявлению документы, подтверждающие необходимость временного изменения места голосования.
В четверг Порошенко подписал указ, в котором утверждаются границы населенных пунктов на территории, контролируемой ополчением Донбасса. К указу прилагается список населенных пунктов и географических координат.
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В мире , Украина , Петр Порошенко
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