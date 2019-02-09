В Чехии могут разместить ракеты США

Министерство обороны Чехии планирует начать переговоры в НАТО по размещению ракет США в стране. Об этом заявил глава Минобороны Лубомир Метнар. По его словам, на такой шаг страна пойдет в случае ухудшения ситуации в области безопасности Европы, после прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

«Решение России и США о приостановке своих обязательств по ДРСМД пока не отразилось негативно на европейской безопасности, угроза не возросла», — сказал Лубомир Метнар в интервью газете Pravo.

Министр выразил сожаление по поводу решения Вашингтона и Москвы приостановить свои обязательства по ДРСМД.

Как сообщал News.ru, пострадавшие от американской атомной бомбардировки жители Нагасаки провели акцию протеста против прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). В акции приняли участие около 80 человек. Они договорились отправить в посольства США и России в Японии письма с просьбой сохранить ДРСМД.