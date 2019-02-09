Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Чехии могут разместить ракеты США 

News.ru 1 час назад
Фото: Official U.S. Navy Page/flickr.com
Министерство обороны Чехии планирует начать переговоры в НАТО по размещению ракет США в стране. Об этом заявил глава Минобороны Лубомир Метнар. По его словам, на такой шаг страна пойдет в случае ухудшения ситуации в области безопасности Европы, после прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
«Решение России и США о приостановке своих обязательств по ДРСМД пока не отразилось негативно на европейской безопасности, угроза не возросла», — сказал Лубомир Метнар в интервью газете Pravo.
Министр выразил сожаление по поводу решения Вашингтона и Москвы приостановить свои обязательства по ДРСМД.
Как сообщал News.ru, пострадавшие от американской атомной бомбардировки жители Нагасаки провели акцию протеста против прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). В акции приняли участие около 80 человек. Они договорились отправить в посольства США и России в Японии письма с просьбой сохранить ДРСМД.
News.ru: последние новости
Зеленского чуть не избили во Львове ветераны АТО Гуайдо «разоблачил» Россию и Китай Дипломатов в ЕС предупредили о высокой шпионской угрозе
Комментарии
В мире , Армия , Европа , Оружие , Министерство обороны , НАТО , США , Чехия
Читайте также
Видео
Ураган снес самолет с посадочной полосы
Происшествия
Зеленский сцепился с военными во Львове
В мире Армия
«Вам нужно освежиться»: кандидата в президенты облили водой
Украина В мире
Названа причина смерти Юрского
Общество
Эпидемию на Украине признали крупнейшей в Европе
В мире Украина
Кремль предупредил Украину
Политика В мире
Пахнет уголовщиной: Зеленский попал в передрягу
В мире Украина
Мадуро предложили бежать в Россию
США Ближний Восток
Вертолеты Балтфлота отработали «слепую» посадку на корабль
Армия Оружие
Квартира за 18 миллионов: как поделят наследство Юрского
Шоу-бизнес Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение