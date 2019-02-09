Меркель назвала основные темы конференции в Мюнхене

Ангела Меркель. Борьба с терроризмом и экономическое развитие Африки станут основными темами конференции по безопасности в Мюнхене , сегодня необходимо найти общий ответ в борьбе с исламистами, заявила в субботу канцлер ФРГ

"Мы имеем дело с новыми формами угроз, прежде всего с исламистским терроризмом. Тут мы должны сообща найти ответы", — сказала Меркель, ее выступление выложено на сайте правительства ФРГ.

"В настоящее время у нас есть много важных тем, для меня наиболее важным является вопрос, как мы хотим сотрудничать. Мультилатерализм, то есть убеждение, что сообща мы приобретаем больше, чем в работе друг против друга, находится в центре дискуссии. На Мюнхенской конференции по безопасности я буду решительно выступать за то, чтобы структуры мультилатерального сотрудничества дальше продолжали развиваться, сохранялись", — добавила канцлер.

Еще одной важной темой Мюнхенской конференции Меркель считает экономическое развитие, "которое тесным образом связано с вопросами безопасности". Она уточнила, что речь идет о последовательном развитии при учете изменения климата, при учете экономического роста, прежде имеется в виду Африка.

Меркель добавила, что хотя Мюнхенская конференция по безопасности зародилась во времена холодной войны, она не потеряла своей ценности и актуальности, так как в настоящее время обсуждение всех этих важных вопросов "так же важно".