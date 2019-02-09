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СБУ завела дело о пропажах в Киево-Печерской лавре 

News.ru + ещё 13 52 минуты назад
Фото: Sadak SouiciLe Pictorium/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Служба безопасности Украины (СБУ) завела уголовное дело по факту пропажи десяти предметов из Киево-Печерской лавры.
«Сотрудники СБУ установили недостаток десяти предметов, представляющих культурную ценность», — говорится на сайте ведомства.
Уголовное дело заведено за растрату ценностей, переданных на хранение должностным лицам лавры.
Ранее News.ru писал, что министр культуры Украины Евгений Нищук рассказал о пропаже ценных икон из Киево-Печерской лавры. По его словам, недостача была выявлена во время инвентаризации, проведённой впервые за 30 лет. В настоящее время Нижняя Киево-Печерская лавра находится в ведении канонической Украинской православной церкви, а Верхняя — в ведении Киево-Печерского историко-культурного заповедника.
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