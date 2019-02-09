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Центр Парижа перекрыли перед манифестацией «жёлтых жилетов» 

News.ru + ещё 1 2 часа назад
Фото: Jan Schmidt-Whitley/Le Pictorium/Global Look Press
Полиция специально перекрыла стальным забором нижнюю часть Елисейских полей, где находятся резиденции президента Франции и здания посольств, перед очередной акцией «жёлтых жилетов».
В Париже состоится четыре манифестации. В настоящее время представители «жёлтых жилетов» собираются в верхней части Елисейских полей. У Триумфальной арки собралось около 200 человек. Другим местом сбора выбрана Площадь Согласия. Согласно поданной в префектуру заявке, колонна перейдёт на левый берег Сены? Чтобы оттуда направиться к зданию Сената, передаёт ТАСС.
Акции протеста движения «жёлтых жилетов», которые выступают против повышения цен на бензин, начались во Франции 17 ноября.
Как ранее писал News.ru, президент Франции Эммануэль Макрон призвал граждан активно участвовать в дебатах. Создание больших национальных дебатов — одна из мер, которую анонсировал Макрон на фоне протестных акций «жёлтых жилетов». Любой житель страны в рамках данной инициативы сможет вынести на суд общественности предложения по вопросам миграции, налогов и демократии.
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В мире , Европа , ИТАР-ТАСС , Франция
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