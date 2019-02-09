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Киевский суд отказался закрывать дело против Гройсмана 

Газета.Ru + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Соломенский районный суд Киева отменил постановление Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) о закрытии уголовного дела против премьер-министра страны Владимира Гройсмана и членов кабмина. Об этом сообщает агентство "Украинские новости" со ссылкой на материалы суда.
23 января НАБУ закрыло уголовное дело в отношении Гройсмана о его возможных злоупотреблениях и подделке документов при подписании закона "О госбюджете на 2016 год" на Украине. По данным агентства, после жалобы заявителя по делу решение НАБУ отменили.
Отмечается, что суд счел постановление НАБУ немотивированным, а также нашел нарушения в процедуре допроса заявителя и следственных действиях.
Судья назвал решение НАБУ преждевременным и не в полной мере соответствующим требованиям уголовного процессуального закона.
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