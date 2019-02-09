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Сотрудники украинского минздрава заразились корью 

Газета.Ru 24 минуты назад
Фото: РИА Новости
Замминистра здравоохранения Украины Ольга Стефанишина сообщила, что среди сотрудников ведомства зафиксированы случаи заболевания корью, передает ФАН.
По ее словам, один из сотрудников заболел корью несколько недель назад, а теперь у контактировавших с ним выявлены симптомы того же заболевания. При этом случаи заражения корью также были зафиксированы в министерстве регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.
Как отмечается, в связи со вспышкой заболевания было принято решение начать вакцинацию сотрудников украинского минздрава.
Ранее сообщалось, что в Роспотребнадзоре обеспокоились вспышками кори на Украине.
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