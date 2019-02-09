Сотрудники украинского минздрава заразились корью

Замминистра здравоохранения Украины Ольга Стефанишина сообщила, что среди сотрудников ведомства зафиксированы случаи заболевания корью, передает ФАН.

По ее словам, один из сотрудников заболел корью несколько недель назад, а теперь у контактировавших с ним выявлены симптомы того же заболевания. При этом случаи заражения корью также были зафиксированы в министерстве регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Как отмечается, в связи со вспышкой заболевания было принято решение начать вакцинацию сотрудников украинского минздрава