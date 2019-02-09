Радарные башни с камерами: как Эстония будет следить за Россией

Три радарные башни с камерами будут установлены Эстонией на границе с Россией — в частности, на реке Нарве . Отмечается, что таким образом страна планирует обеспечить безопасность на пограничном с РФ водоеме: детальный обзор местности в радиусе 16 километров позволит Эстонии оперативно направлять пограничников в зону надобности. В ближайшее время эстонский Департамент полиции и погранохраны обещает закупить еще 15 таких башен.

Эстония планирует наблюдать за границей с Россией при помощи трех радарных башен с камерами, которые будут установлены на реке Нарве. Об этом сообщает пресс-служба Департамента полиции и погранохраны Эстонии.

Как объяснили в ведомстве, это делается, в первую очередь, для обеспечения безопасности на пограничном с Россией водоеме. При помощи радарных башен можно получить детальный обзор происходящего на местности в радиусе 16 километров, подчеркнул глава бюро интегрированной погранохраны ДПП Эгерт Беличев.

«Современные возможности наблюдения также позволят быстро направлять пограничников в районы, где рыбаки терпят бедствие на пограничном водоеме или обнаружены какие-либо незаконные действия», — отметил представитель департамента.

Однако на этом возведение границы между Россией и Эстонией не закончится: в ближайшее время эстонская сторона планирует установить современную охранную и мониторинговую технику на протяжении всей Нарвы. К уже закупленным трем радарным башням добавятся еще 15. Деньги на это идут из государственного бюджета страны в рамках программы обустройства границы с Россией.

Отмечается, что общая протяженность эстонско-российской границы составляет 338 км: 135 км из них проходят по суше, 126 км — по озерам, в то время как остальные 176 км пролегают по рекам. В конце января Департамент полиции и погранохраны объявил конкурс на строительство первого этапа этой границы: в ведомстве планируют обустроить как минимум 23,5 км. Согласно ранее разработанному проекту, на сухопутной границе будет в обязательном порядке установлена электронная охранная система, которая позволит легко отслеживать ситуацию на границе.

Помимо прочего будут также использоваться беспилотники и средства видеонаблюдения, оборудованные сенсорными датчиками, которые будут контролировать любое пересечение границы. Завершит масштабные планы эстонцев забор: его высота составит 2,5 метра, а протяженность покроет 90 из 135 километров сухопутной границы. По словам премьер-министра Эстонии Юри Ратаса, окончательное обустройство границы с Россией планируется завершить к 2026 году.

Ранее Эстония уже проявляла настороженность по отношении к России и высказывала планы по подготовке плана защиты границ от нападения, которое якобы можно ожидать от РФ. Так, эстонский журналист Вахур Кооритс предложил разместить в стране ракеты и ориентировать их на Санкт-Петербург. Таким образом он планировал запугать Россию уничтожением одного из ее красивейших городов и обеспечить безопасность стране, сообщает НСН. «Сдерживание для нападающего —это страх того, что при нападении он сам будет побит», — цитирует Кооритса издание «Sputnik Эстония».

По мнению Кооритса, Эстонии также стоит обзавестись собственными военными кораблями, которые смогут оказать сопротивление российскому торговому флоту.

Таким образом у Таллина появится гарантированный «резервный план» по сдерживанию России, главное задачей которого будет убедить РФ в том, что она потеряет слишком многое, решив напасть. А именно — Санкт-Петербург и морскую торговлю в Балтийском море.

Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в беседе с НСН, в свою очередь, план эстонского не оценил и посоветовал ему проверить свое ментальное здоровье.

«Журналиста, который высказал предложение, кроме как сумасшедшим, никак не назовешь. Вместо разоружения он предлагает вооружение. Высказывание носит провокационный характер. Человек сделал безответственное заявление, понимая, что в случае ответного удара от всей Эстонии ничего не останется. Таким образом, журналист ставит в заложники собственный народ и государство Эстонии», — отметил Швыткин.

Парламентарий также подчеркнул, что в высказывании журналиста больше проглядывают корыстные цели, нежели проявление искреннего патриотизма.

«Вижу попытку подыграть западным спонсорам, руководству государства, попытку понравиться, заявить о себе. Я уверен, что данное заявление дискредитирует простой эстонский народ, который и после выхода из Советского Союза не теряет связи с россиянами. Народные связи сохранены», — заключил депутат.

Ранее пример достойного российско-эстонского «противостояния» продемонстрировали команды стран в телевизионной интеллектуальной игре «Брэйн ринг». Как отметили в российском посольстве, если борьба между странами и имеет место быть, то выглядеть она должна именно так, сообщает ФАН.