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«Желтые жилеты» атаковали парижские банки 

Вести.Ru + ещё 2 2 часа назад
Фото: Вести.Ru
Очередная акция протеста "желтых жилетов", которая проходит в Париже в субботу, 9 февраля, ознаменовалась тем, что демонстранты нападают на отделения банков, кафе и рестораны. Так, один из офисов крупной страховой компании был разгромлен полностью. Кроме того, пострадало представительство банка BNP.
Как сообщает ТАСС, протестующие отправились от Елисейских полей к Сенату, и по пути забрасывали офисы, кафе, рестораны, а также полицейские машины камнями и бутылками. Сотрудники органов правопорядка оттесняют хулиганов, применяя слезоточивый газ.
Сообщается, что в середине дня "желтые жилеты" подошли к зданию Сената страны, расположенному в Латинском квартале. Здесь также произошли серьезные стычки с полицией, есть пострадавшие. Нескольких манифестантов задержали. Ранее в субботу одному из участников акции протеста взрывом гранаты со слезоточивым газом оторвало кисть — подобранная граната взорвалась у него прямо в руке. Пострадали также двое полицейских.
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