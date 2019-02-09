Гуайдо: Венесуэле нужны перемены в правительстве 

Лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо, объявивший себя исполняющим обязанности президента страны, считает, что госудрству необходимы перемены в правительстве. Это нужно для защиты иностранных инвестиций.
«Я думаю, чтобы защитить инвестиции любого предприятия, будь то России, Китая или любой другой страны, в правительстве должны произойти перемены. Мадуро не вызывает доверия, не привлекает кредиты, инвестиции, не улучшает производственную систему Венесуэлы. Он пытается удержаться у власти при абсолютном отторжении со стороны народа», — сказал он в эфире НТВ.
Как ранее писал News.ru, Василий Небензя заявил, что Совет Безопасности ООН по ситуации в Венесуэле стал попыткой легитимизировать переворот в стране. Он также отметил, что Соединённые Штаты продолжают давить на Венесуэлу, однако пока непонятно, до какой степени.