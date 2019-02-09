Трамп заявил, что Ким Чен Ын превратит КНДР в «экономическую ракету»

"Северная Корея под руководством Ким Чен Ына станет замечательным экономическим центром. Он может удивить многих, но не удивит меня, потому что я с ним знаком и хорошо понимаю, насколько он способен. Северная Корея станет ракетой, но другой — экономической ракетой!" — написал Трамп в Twitter.

Второй саммит Трампа с Ким Чен Ыном пройдет 27-28 февраля в Ханое.