Президент США Дональд Трамп пообещал КНДР экономическое процветание в результате переговоров с США. По его словам, под руководством талантливого Ким Чен Ына страна станет "экономической ракетой".
"Северная Корея под руководством Ким Чен Ына станет замечательным экономическим центром. Он может удивить многих, но не удивит меня, потому что я с ним знаком и хорошо понимаю, насколько он способен. Северная Корея станет ракетой, но другой — экономической ракетой!" — написал Трамп в Twitter.
Второй саммит Трампа с Ким Чен Ыном пройдет 27-28 февраля в Ханое.