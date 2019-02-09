В ОБСЕ призвали Киев не допускать дискриминации российских наблюдателей

Он сообщил, что в пятницу Лайчак провел телефонный разговор с главой украинского МИД Павлом Климкиным

"Напомнив о постоянной и твердой поддержке Украины со стороны Словакии, ныне председательствующей в ОБСЕ, Мирослав Лайчак одновременно выразил свое глубокое сожаление в связи с решением Верховной рады Украины, которая 7 февраля 2019 года приняла закон, исключающий возможность аккредитации обладателей паспортов Российской Федерации в качестве участников миссии наблюдателей бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) на Украине", — сказал Гандел.

"Независимость, нейтралитет и профессионализм наблюдения БДИПЧ на выборах имеет решающее значение. Я убежден, что ходатайство БДИПЧ об аккредитации всех его наблюдателей наилучшим образом отвечает интересам ОБСЕ, Украины и ее народа", — привел Гандел слова Лайчака.

По словам Гандела, "в связи с этим Мирослав Лайчак призвал верховных представителей Украины продолжить поиски всех возможных решений для обеспечения аккредитации на президентских выборах всех наблюдателей БДИПЧ".