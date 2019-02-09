Председатель ОБСЕ, глава МИД Словакии Мирослав Лайчак призвал Киев обеспечить на выборах президента Украины аккредитацию наблюдателей от всех заинтересованных стран, включая Россию, заявил РИА Новости пресс-секретарь министерства Борис Гандел.
Он сообщил, что в пятницу Лайчак провел телефонный разговор с главой украинского МИД Павлом Климкиным.
"Напомнив о постоянной и твердой поддержке Украины со стороны Словакии, ныне председательствующей в ОБСЕ, Мирослав Лайчак одновременно выразил свое глубокое сожаление в связи с решением Верховной рады Украины, которая 7 февраля 2019 года приняла закон, исключающий возможность аккредитации обладателей паспортов Российской Федерации в качестве участников миссии наблюдателей бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) на Украине", — сказал Гандел.
"Независимость, нейтралитет и профессионализм наблюдения БДИПЧ на выборах имеет решающее значение. Я убежден, что ходатайство БДИПЧ об аккредитации всех его наблюдателей наилучшим образом отвечает интересам ОБСЕ, Украины и ее народа", — привел Гандел слова Лайчака.
По словам Гандела, "в связи с этим Мирослав Лайчак призвал верховных представителей Украины продолжить поиски всех возможных решений для обеспечения аккредитации на президентских выборах всех наблюдателей БДИПЧ".