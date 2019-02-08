Украине предрекли потерю территорий при вступлении в ЕС

При вступлении в Евросоюз Украине грозит лишение части территорий, присоединенных к ней после Второй мировой войны, заявил кандидат в президенты Евгений Мураев.

«В вопросе реституции (возвращение захваченного во время войны имущества) есть одно интересное внутреннее противоречие размером с наковальню, которую творцы украинского государственного мифа сами повесили у себя над головой. Через возвращение имущества прежним владельцам прошли новые члены ЕС из Прибалтики, государственность которых стоит на идее оккупации, столь милой и нашим идеологам. Однако Украина, как известно, правопреемница УССР», — написал Мураев в своем Facebook.

Он пояснил, что нынешние границы страны были созданы за счет соседей по итогам Второй мировой и пришли по наследству именно от республики.

«Но если у нас декоммунизация и преемственность от УНР, то все договора и договоренности автоматически теряют силу. Вводя в официальные государственные документы свои тяжкие комплексы, группа творцов нового мифа автоматически создает поле для претензий», — добавил кандидат.

Мураев полагает, что от этих территориальных споров Украину уберегает только то, что Киев разрушает экономику и право в стране, что делает вступление в Евросоюз невозможным.