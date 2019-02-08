Зеленского чуть не избили во Львове ветераны АТО

Кандидат в президенты Украины шоумен и актер Владимир Зеленский возле Дворца культуры во Львове вступил в перепалку, которая едва не закончилась дракой.

Группа протестующих, состоящих из ветеранов АТО (антитеррористическая операция в Донбассе), перекрыла Зеленскому вход во Дворец культуры, где должно было пройти выступление творческой студии Зеленского "Квартал 95". Толпа окружила политика и начала вести с ним разговор на повышенных тонах, сообщает телеканал "112 Украина".

Митингующие держали в руках плакаты с оскорблениями, а также называли Зеленского клоуном и проплаченным олигархом. В ходе перепалки кандидат в президенты Украины чуть было не подрался с одним из пришедших, но через некоторое время комик, который находился без охраны, все же смог попасть в здание Дворца культуры.