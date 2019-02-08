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Зеленского чуть не избили во Львове ветераны АТО 

News.ru 1 час назад
Фото: facebook.com/zelenskiy95
Кандидат в президенты Украины шоумен и актер Владимир Зеленский возле Дворца культуры во Львове вступил в перепалку, которая едва не закончилась дракой.
Группа протестующих, состоящих из ветеранов АТО (антитеррористическая операция в Донбассе), перекрыла Зеленскому вход во Дворец культуры, где должно было пройти выступление творческой студии Зеленского "Квартал 95". Толпа окружила политика и начала вести с ним разговор на повышенных тонах, сообщает телеканал "112 Украина".
Митингующие держали в руках плакаты с оскорблениями, а также называли Зеленского клоуном и проплаченным олигархом. В ходе перепалки кандидат в президенты Украины чуть было не подрался с одним из пришедших, но через некоторое время комик, который находился без охраны, все же смог попасть в здание Дворца культуры.
Выборы президента Украины состоятся 31 марта. Помимо Владимира Зеленского в списке кандидатов действующий глава государства Пётр Порошенко, экс-премьер Юлия Тимошенко, лидер «Оппозиционного блока» Юрий Бойко и ещё 41 человек. При этом артист, согласно соцопросам, возглавляет президентский рейтинг.
News.ru ранее сообщал, что Юлия Тимошенко намерена внести в Верховную раду законопроект об процедуре импичмента президенту Украины.
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В мире , Украина , Юрий Бойко , Юлия Тимошенко , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Верховная Рада , Львов
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