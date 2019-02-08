Зеленский сбежал от ветеранов АТО после вопроса о русских

Зеленский сбежал от украинских военных после вопроса о россиянах

В Сети появилось видео, на котором шоумен и кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский вступил в словесную перепалку с протестующими у входа во львовский Дворец культуры участниками конфликта в Донбассе.

На кадрах видно, что бывшие военные преградили Зеленскому дорогу. Некоторые из них выкрикивают оскорбительные высказывания в адрес актера. Один из активистов вступил в перепалку с Зеленским, разговор проходил на повышенных тонах. Кто-то из толпы спросил, считает ли шоумен русских братьями. После этого в толпе послышались крики негодования.

"Кто сказал, что россияне — братья?" — спросил кто-то из активистов.

"Россияне для нас не братья", — ответил Зеленский и скрылся в Дворце культуры.

Избирательная кампания на Украине началась 31 декабря, выборы планируется провести 31 марта. По данным соцопросов, в предвыборной гонке лидирует Зеленский. Тимошенко находится на втором месте.