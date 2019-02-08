Зеленский сбежал от ветеранов АТО после вопроса о русских

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Зеленский сбежал от украинских военных после вопроса о россиянах 

РИА Новости + ещё 2 5 часов назад
В Сети появилось видео, на котором шоумен и кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский вступил в словесную перепалку с протестующими у входа во львовский Дворец культуры участниками конфликта в Донбассе.
На кадрах видно, что бывшие военные преградили Зеленскому дорогу. Некоторые из них выкрикивают оскорбительные высказывания в адрес актера. Один из активистов вступил в перепалку с Зеленским, разговор проходил на повышенных тонах. Кто-то из толпы спросил, считает ли шоумен русских братьями. После этого в толпе послышались крики негодования.
"Кто сказал, что россияне — братья?" — спросил кто-то из активистов.
"Россияне для нас не братья", — ответил Зеленский и скрылся в Дворце культуры.
Избирательная кампания на Украине началась 31 декабря, выборы планируется провести 31 марта. По данным соцопросов, в предвыборной гонке лидирует Зеленский. Тимошенко находится на втором месте.
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