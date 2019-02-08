Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Бойцы ДНР погибли под огнем ВСУ, когда спасали людей из пожара 

ТК «Звезда» + ещё 1 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Военнослужащие ДНР оказали помощь людям в тушении пожара. Возгорание удалось ликвидировать, однако ВСУ продолж прицельно обстреляли спасателей, корректируя огонь с помощью беспилотника.
Четыре военнослужащих Донецкой народной республики погибли после обстрела в районе села Ленинское. Об этом заявил заместитель начальника управления народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
По словам представителя республики, обстрел шел с позиций 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, расположенной неподалеку от населенного пункта Водяное. Из-за украинского обстрела загорел один из жилых домов в селе Ленинское.
Военнослужащие ДНР оказали помощь людям в тушении пожара. Возгорание удалось ликвидировать, однако ВСУ продолжили прицельный обстрел, корректируя огонь с помощью беспилотника. В результате им удалось убить трех военнослужащих, еще один погиб, пытаясь вытащить тела товарищей.
«Наши военнослужащие оказывали помощь мирному населению, этого нельзя было не видеть противнику в наблюдательные приборы… они вновь прицельно обстреляли данный район», — цитирует Басурина Донецкое агентство новостей.
Ранее в пресс-службе Управления Народной милиции ДНР сообщили о прибытии группы украинских диверсантов и снайперов на южный участок фронта в Донбассе. Также на Мариупольское направление прибыли снайперы ВСУ. Как заявил спикер УНМ ДНР Даниил Безсонов, их задача — обстрелы территории ДНР с целью получения ответного огня.
ТК «Звезда»: последние новости
ПЦУ провела первое заседание Синода Власти Сахалинской области проведут на Курилах опрос о принадлежности островов В посольстве РФ назвали вбросом новые сообщения по «делу Скрипалей»
Комментарии2
В мире , Происшествия , Эдуард Басурин
Читайте также
Видео
Названа причина смерти Юрского
Общество
Эпидемию на Украине признали крупнейшей в Европе
В мире Украина
Кремль предупредил Украину
Политика В мире
Пахнет уголовщиной: Зеленский попал в передрягу
В мире Украина
Мадуро предложили бежать в Россию
США Ближний Восток
Вертолеты Балтфлота отработали «слепую» посадку на корабль
Армия Оружие
Квартира за 18 миллионов: как поделят наследство Юрского
Шоу-бизнес Другое
Появилось видео украинского «Града-коротышки»
Армия Оружие
Тигренок завелся у полицейских Татарстана
Общество Происшествия
С-400 привели в боевое положение в Крыму
Армия Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение