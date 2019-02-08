Бойцы ДНР погибли под огнем ВСУ, когда спасали людей из пожара

Военнослужащие ДНР оказали помощь людям в тушении пожара. Возгорание удалось ликвидировать, однако ВСУ продолж прицельно обстреляли спасателей, корректируя огонь с помощью беспилотника.

Четыре военнослужащих Донецкой народной республики погибли после обстрела в районе села Ленинское. Об этом заявил заместитель начальника управления народной милиции ДНР Эдуард Басурин

По словам представителя республики, обстрел шел с позиций 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, расположенной неподалеку от населенного пункта Водяное. Из-за украинского обстрела загорел один из жилых домов в селе Ленинское.

Военнослужащие ДНР оказали помощь людям в тушении пожара. Возгорание удалось ликвидировать, однако ВСУ продолжили прицельный обстрел, корректируя огонь с помощью беспилотника. В результате им удалось убить трех военнослужащих, еще один погиб, пытаясь вытащить тела товарищей.

«Наши военнослужащие оказывали помощь мирному населению, этого нельзя было не видеть противнику в наблюдательные приборы… они вновь прицельно обстреляли данный район», — цитирует Басурина Донецкое агентство новостей.

Ранее в пресс-службе Управления Народной милиции ДНР сообщили о прибытии группы украинских диверсантов и снайперов на южный участок фронта в Донбассе. Также на Мариупольское направление прибыли снайперы ВСУ. Как заявил спикер УНМ ДНР Даниил Безсонов, их задача — обстрелы территории ДНР с целью получения ответного огня.