Квартиру Януковича освятил священник 

Арестованную квартиру бывшего президент Украины Виктора Януковича на Оболонской набережной в Киеве освятили, передает ТАСС.
Как отмечается, это сделала компания, которой жилплощадь передали в управление.
"Священник отметил, что на днях во время службы к нему подошел управляющий и предложил освятить квартиру. О том, что это квартира Януковича, он узнал только когда прибыл на место", — говорится на сайте "Громадське".
Подчеркивается, что стоимость квартиры оценивается в 26 млн гривен (более 63 млн рублей).
Уточняется, что юридически Янукович все еще остается владельцем квартиры, но не может ей пользоваться.
Ранее сообщалось, что Янукович прокомментировал приговор по делу о госизмене.