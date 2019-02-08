Тимошенко внесет в Раду законопроект об импичменте

«Закон об импичменте будет внесен в парламент как один из первоочередных. И он будет принят», — написала Тимошенко в пятницу в Facebook.

Также Тимошенко предложила провести на Украине между президентскими и парламентскими выборами референдум о принятии новой Конституции. Политик уверена, действующий основной закон страны не позволит реализовать импичмент даже после принятия закона, ибо в нем попросту не содержится такой нормы.

31 декабря на Украине началась предвыборная компания, в тот же день началось выдвижение кандидатов на пост президента и подача документов в ЦИК для их регистрации. Комиссия завершила прием документов для регистрации кандидатов 3 февраля и до 8 февраля включительно должна объявить всех список кандидатов. К настоящему времени зарегистрировано 42 кандидата на президентское кресло.

Лидером президентского рейтинга, согласно данным соцопросов, является шоумен Владимир Зеленский . Тимошенко на второй строчке. Рейтинг главы государства Петра Порошенко дает ему возможность находиться на третьей строчке.

Как сообщал News.ru, Юлия Тимошенко обратилась в избирательную комиссию с требованием снять с регистрации в кандидаты в президенты ее однофамильца, самовыдвиженца Юрия Тимошенко.