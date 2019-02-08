Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Тимошенко внесет в Раду законопроект об импичменте 

News.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: Eduard Kislinsky/Russian Look/Global Look Press
Лидер партии «Батькивщина» и кандидат на высший пост в стране Юлия Тимошенко намерена внести в Верховную раду законопроект, в котором содержится четкий регламент процедуры импичмента президента Украины.
«Закон об импичменте будет внесен в парламент как один из первоочередных. И он будет принят», — написала Тимошенко в пятницу в Facebook.
Также Тимошенко предложила провести на Украине между президентскими и парламентскими выборами референдум о принятии новой Конституции. Политик уверена, действующий основной закон страны не позволит реализовать импичмент даже после принятия закона, ибо в нем попросту не содержится такой нормы.
31 декабря на Украине началась предвыборная компания, в тот же день началось выдвижение кандидатов на пост президента и подача документов в ЦИК для их регистрации. Комиссия завершила прием документов для регистрации кандидатов 3 февраля и до 8 февраля включительно должна объявить всех список кандидатов. К настоящему времени зарегистрировано 42 кандидата на президентское кресло.
Лидером президентского рейтинга, согласно данным соцопросов, является шоумен Владимир Зеленский. Тимошенко на второй строчке. Рейтинг главы государства Петра Порошенко дает ему возможность находиться на третьей строчке.
Как сообщал News.ru, Юлия Тимошенко обратилась в избирательную комиссию с требованием снять с регистрации в кандидаты в президенты ее однофамильца, самовыдвиженца Юрия Тимошенко.
News.ru: последние новости
Киев намерен «выжимать» Россию из международных миссий Зеленского чуть не избили во Львове ветераны АТО Финляндия признала нацистские преступления своих граждан
Комментарии1
В мире , Украина , Юлия Тимошенко , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Центризбирком России , Верховная Рада
Читайте также
Видео
Названа причина смерти Юрского
Общество
Эпидемию на Украине признали крупнейшей в Европе
В мире Украина
Кремль предупредил Украину
Политика В мире
Пахнет уголовщиной: Зеленский попал в передрягу
В мире Украина
Мадуро предложили бежать в Россию
США Ближний Восток
Вертолеты Балтфлота отработали «слепую» посадку на корабль
Армия Оружие
Квартира за 18 миллионов: как поделят наследство Юрского
Шоу-бизнес Другое
Появилось видео украинского «Града-коротышки»
Армия Оружие
Тигренок завелся у полицейских Татарстана
Общество Происшествия
С-400 привели в боевое положение в Крыму
Армия Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение