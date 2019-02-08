Тимошенко внесет в Раду законопроект об импичменте 

Лидер партии «Батькивщина» и кандидат на высший пост в стране Юлия Тимошенко намерена внести в Верховную раду законопроект, в котором содержится четкий регламент процедуры импичмента президента Украины.
«Закон об импичменте будет внесен в парламент как один из первоочередных. И он будет принят», — написала Тимошенко в пятницу в Facebook.
Также Тимошенко предложила провести на Украине между президентскими и парламентскими выборами референдум о принятии новой Конституции. Политик уверена, действующий основной закон страны не позволит реализовать импичмент даже после принятия закона, ибо в нем попросту не содержится такой нормы.
31 декабря на Украине началась предвыборная компания, в тот же день началось выдвижение кандидатов на пост президента и подача документов в ЦИК для их регистрации. Комиссия завершила прием документов для регистрации кандидатов 3 февраля и до 8 февраля включительно должна объявить всех список кандидатов. К настоящему времени зарегистрировано 42 кандидата на президентское кресло.
Лидером президентского рейтинга, согласно данным соцопросов, является шоумен Владимир Зеленский. Тимошенко на второй строчке. Рейтинг главы государства Петра Порошенко дает ему возможность находиться на третьей строчке.
Как сообщал News.ru, Юлия Тимошенко обратилась в избирательную комиссию с требованием снять с регистрации в кандидаты в президенты ее однофамильца, самовыдвиженца Юрия Тимошенко.