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Главные события пятницы 

Рамблер 1 час назад

Кремль предупредил Украину

Дмитрий Песков прокомментировал решение Кремля направить наблюдателей на выборы главы Украины вопреки запрету, принятому ранее Верховной радой.

Эпидемию на Украине признали крупнейшей в Европе

Специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) признали эпидемию кори в 2018 году на Украине крупнейшей в Европе за последние 10 лет.

Япония придумала новый подход в конфликте с РФ

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ пообещал использовать "пошаговый" подход к урегулированию территориального спора с Россией по Курильским островам.

Названа причина ЧП в Домодедово

Пассажирский самолет врезался в фонарный столб в Домодедово. На борту самолета находились 58 пассажиров, пять членов экипажа, в том числе три бортпроводника.

Назван автор песни Лазарева на Евровидении-2019

Певец Сергей Лазарев на Евровидении-2019 споет песню, написанную Народным артистом России Филиппом Киркоровым.

Названа причина смерти Юрского

В декабре СМИ писали о том, что 83-летний Народный артист РСФСР был срочно госпитализирован в тяжелом состоянии.

Мадуро предложили бежать в Россию

Соединенные Штаты настаивают на том, чтобы Николас Мадуро сложил полномочия президента и уехал из Венесуэлы, к примеру на Кубу или в Россию.

В РФ появится черный список "зайцев" на платных дорогах

Госкомпания «Автодор» и ГИБДД задумались над созданием «черных списков» россиян, которые ездят по платным дорогам «зайцем».

Решена судьба российских паралимпийцев

В Международном паралимпийском комитете (МПК) решили восстановить в правах российских паралимпийцев.

ЦБ принял решение по ключевой ставке

Совет директоров Банка России сохранил ключевую ставку на уровне 7,75% годовых, сообщается на сайте регулятора.
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В мире , Видео , Синдзо Абэ , Филипп Киркоров , Николас Мадуро , Дмитрий Песков , Сергей Лазарев , ВОЗ , ГИБДД , Центральный банк России , Верховная Рада , РИА Новости , Reuters
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