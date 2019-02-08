Кремль предупредил Украину
Дмитрий Песков прокомментировал решение Кремля направить наблюдателей на выборы главы Украины вопреки запрету, принятому ранее Верховной радой.
Эпидемию на Украине признали крупнейшей в Европе
Специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) признали эпидемию кори в 2018 году на Украине крупнейшей в Европе за последние 10 лет.
Япония придумала новый подход в конфликте с РФ
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ пообещал использовать "пошаговый" подход к урегулированию территориального спора с Россией по Курильским островам.
Названа причина ЧП в Домодедово
Пассажирский самолет врезался в фонарный столб в Домодедово. На борту самолета находились 58 пассажиров, пять членов экипажа, в том числе три бортпроводника.
Назван автор песни Лазарева на Евровидении-2019
Певец Сергей Лазарев на Евровидении-2019 споет песню, написанную Народным артистом России Филиппом Киркоровым.
Названа причина смерти Юрского
В декабре СМИ писали о том, что 83-летний Народный артист РСФСР был срочно госпитализирован в тяжелом состоянии.
Мадуро предложили бежать в Россию
Соединенные Штаты настаивают на том, чтобы Николас Мадуро сложил полномочия президента и уехал из Венесуэлы, к примеру на Кубу или в Россию.
В РФ появится черный список "зайцев" на платных дорогах
Госкомпания «Автодор» и ГИБДД задумались над созданием «черных списков» россиян, которые ездят по платным дорогам «зайцем».
Решена судьба российских паралимпийцев
В Международном паралимпийском комитете (МПК) решили восстановить в правах российских паралимпийцев.
ЦБ принял решение по ключевой ставке
Совет директоров Банка России сохранил ключевую ставку на уровне 7,75% годовых, сообщается на сайте регулятора.