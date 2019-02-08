Киев намерен «выжимать» Россию из международных миссий

«Я, как соавтор закона о запрете наблюдателей из России на наших выборах, довольна вчерашним голосованием России. Мы будем продолжать выжимать россиян из всех миссий до момента освобождения Крыма и Донбасса» — написала Геращенко в Facebook.

Украинский политик также отметила, что власти Украины разочарованы поведением ОБСЕ, который «не контролирует безопасность и гуманитарную ситуацию в Крыму».

Ранее официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт рассказал, что решение Киева о недопуске наблюдателей из России на президентские выборы не соответствует стандартам ОБСЕ.