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Киев намерен «выжимать» Россию из международных миссий 

News.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Первый вице-спикер Верховной рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе по Донбассу Ирина Геращенко заявила, что Киев намерен «выжимать» российских представителей из ОБСЕ, пока не вернёт под свой контроль Крым и Донбасс.
«Я, как соавтор закона о запрете наблюдателей из России на наших выборах, довольна вчерашним голосованием России. Мы будем продолжать выжимать россиян из всех миссий до момента освобождения Крыма и Донбасса» — написала Геращенко в Facebook.
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Украинский политик также отметила, что власти Украины разочарованы поведением ОБСЕ, который «не контролирует безопасность и гуманитарную ситуацию в Крыму».
Ранее официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт рассказал, что решение Киева о недопуске наблюдателей из России на президентские выборы не соответствует стандартам ОБСЕ.
Как писал News.ru, постоянный представитель РФ при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Александр Лукашевич обвинил власти Украины в нарушении международных обязательств. Так он прокомментировал ситуацию с недопуском российских наблюдателей на выборы президента Украины.
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Комментарии46
В мире , Украина , Ирина Геращенко , Штеффен Зайберт , Александр Лукашевич , ОБСЕ , Верховная Рада , Республика Крым
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