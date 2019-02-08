Первый вице-спикер Верховной рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе по Донбассу Ирина Геращенко заявила, что Киев намерен «выжимать» российских представителей из ОБСЕ, пока не вернёт под свой контроль Крым и Донбасс.
«Я, как соавтор закона о запрете наблюдателей из России на наших выборах, довольна вчерашним голосованием России. Мы будем продолжать выжимать россиян из всех миссий до момента освобождения Крыма и Донбасса» — написала Геращенко в Facebook.
Украинский политик также отметила, что власти Украины разочарованы поведением ОБСЕ, который «не контролирует безопасность и гуманитарную ситуацию в Крыму».
Ранее официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт рассказал, что решение Киева о недопуске наблюдателей из России на президентские выборы не соответствует стандартам ОБСЕ.
Как писал News.ru, постоянный представитель РФ при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Александр Лукашевич обвинил власти Украины в нарушении международных обязательств. Так он прокомментировал ситуацию с недопуском российских наблюдателей на выборы президента Украины.